Sulíkovo Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania, obsahuje cez 200 opatrení na uľahčenie podnikania

Návrhov je takmer dvojnásobok

Desiatky návrhov presunuli do Kilečka 3

Opatrenia pochádzajú od 17 subjektov

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR totiž vo štvrtok predkladá už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania. Vláda by o ňom mohla rokovať koncom novembra.Ako ďalej na tlačovej besede informoval minister hospodárstva Richard Sulík , z takmer 2 500 podnetov, ktoré dostali od podnikateľov, zaradili pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní však do ďalšieho legislatívneho procesu pokračuje materiál obsahujúci konečných 207 opatrení.„Ide o 207 konkrétnych návrhov, ktoré sú schválené, odkonzultované, niektoré sú dokonca zrealizované. V Kilečku 1 bolo 114 návrhov, teraz ich je takmer dvojnásobok," skonštatoval Sulík s tým, že práve takéto zmeny pomôžu podnikateľskému prostrediu. Celkové úspory aktuálne vyčísliť nevedel, v prípade Kilečka 1 sa pohybujú na úrovni 176 mil. eur.„Tam nie sú obrovské veci, neexistuje čarovný prútik, že jedna veľká zmena a podnikateľské prostredie bude super, ale dokopy také drobnosti krát 207, to urobí veľmi veľa. To podnikatelia naozaj pocítia," myslí si minister. Už teraz pritom avizoval prípravu Kilečka 3, na ktorom chcú pracovať od budúceho roka.Ako ďalej vysvetlil Sulík, z pôvodnej skupiny 469 návrhov už 17 platilo, ale v iných normách, 83 rezort hospodárstva stiahol, keďže ho protistrana presvedčila o ich opodstatnenosti. Ďalších 31 návrhov presunuli do Kilečka 3 a 131 opatrení im počas rokovaní zamietla protistrana.V tomto prípade sa však ministerstvo hospodárstva domnieva, že ich presadenie je správne a podľa Sulíkových slov dúfajú, že ešte niekoľko desiatok z nich presadia.„Ten boj je veľmi náročný, je to taká drobná piplačka," zhodnotil prípravu Kilečka 2 minister.Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec doplnil, že najväčšia skupina podnetov v rámci výsledného balíčka pochádza z dielne ministerstva hospodárstva. Ďalej nasledujú rezorty financií práce . Spoločne tieto štyri ministerstvá predstavujú viac ako polovicu všetkých podnetov. Dohromady pritom opatrenia pochádzajú až od 17 subjektov.Ako zdôraznil Oravec, v rámci opatrení sa nachádzajú také, ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu iba určitým segmentom, napríklad gastro prevádzkam.