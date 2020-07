Sulíkovo kilečko prešlo parlamentom, poslanci schválili lex korona na pomoc podnikateľom

aktualizované 9. júla 18:32



9.7.2020 (Webnoviny.sk) -Poslanci vo štvrtok definitívne schválili balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Materiál podporilo 91 poslancov, zdržali sa 35 zákonodarcov, proti bolo 16. O "lex korone" pritom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, zmeny ešte musí odobriť prezidentka Zuzana Čaputová Podľa Ministerstva hospodárstva SR je hlavným cieľom opatrení podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou COVID-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení.Materiál obsahuje opatrenia administratívnej povahy, odstraňujú sa ním zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.Ako pri prerokovaní zákona uviedol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík , vďaka nemu príde na Slovensku k masívnemu zlepšeniu podnikateľského prostredia."Ide o 114 opatrení, ktoré síce pozostávajú z drobností, ale pointa je v tom, že v sume spravia významný krok vpred v kvalite nášho podnikateľského prostredia," skonštatoval.Zároveň zopakoval, že na jeseň pripravia druhé "kilečko". "Veľmi dôležité je pohnúť sa z miesta a vyslať jasný a silný signál podnikateľom," zhodnotil.Podľa šéfa hospodárskeho výboru Petra Kremského OĽaNO ) tento deň jasne ukazuje, že táto koalícia má silný ťah na bránku, pokiaľ ide o zlepšenie podnikateľského prostredia.“Tieto korona časy stáli podnikateľov veľa síl, peňazí, energie a aj týmto by sme im chceli povedať, že za nimi stojíme," zhodnotil.Opozícia podrobila materiál kritike. Podľa bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu nemá vláda žiadny plán ako naštartovať ekonomiku."Namiesto toho sa zamerala na kozmetické zmeny a ponúka ekonomike namiesto účinnej liečby iba studené obklady," mysli si Žiga.Predstavené opatrenia označil za banálne a aktuálnemu vedeniu rezortu hospodárstva vytkol, že neboli ani prediskutované."Je to žalostné. Bojovať proti historicky najväčšiemu prepadu ekonomiky odstraňovaním byrokratických povinností je absurdné," odkázal Žiga svojmu nástupcovi.Bývalý premiér Peter Pellegrini upozornil, že pred Slovenskom je aktuálne "pandémia hospodárskeho typu" a očakával by, že aktivity vlády budú smerovať k masívnej záchrane a podpore slovenskej ekonomiky."Čoho sme svedkami? Predseda vlády mal viac ako hodinu tlačovku o tom, že v pondelok budú rokovať," poznamenal.Prijaté opatrenia sú podľa Pellegriniho síce "fajn" a uľahčia život podnikateľom, avšak ekonomika si podľa neho v súčasnej situácii vyžaduje zásadnejšie rozhodnutia a opatrenia. "Toto stačiť nebude," uzavrel.Súčasťou balíčka je napríklad zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zrušenie povinných auditov pri zvyšovaní základného imania či zjednodušenie energetických auditov.Ministerstvo tiež znižuje alebo ruší množstvo pokút, podnikateľom dáva v prípade menších prehreškov "druhú" šancu zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie , ruší duplicitné nahlasovanie zdravotným poisťovniam.Podnikateľov čakajú zmeny aj pri komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR , ale aj menej oznamovacích povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni . Na menej byrokracie sa môžu tešiť cestovné kancelárie, zmeny nastanú aj pri reklamáciách.Prostredníctvom zákona sa zároveň odpustí bankám platenie bankového odvodu. Práve prítomnosť tohto opatrenia bola dôvodom, prečo opozícia materiál kritizovala a opozičná strana Smer-SD ako aj Ľudová strana Naše Slovensko ho odmietla podporiť.Ich predstavitelia žiadali, aby táto zmena bola z balíčka vypustená alebo aspoň vyčlenená na samostatné hlasovanie. Napokon však ostal súčasťou materiálu.Poslanec Peter Žiga v rámci rozpravy v druhom čítaní zase predložil návrh, aby vláda zabezpečila, že súčasťou dohody bude aj podstatné zníženie poplatkov klientov bánk.Počas rokovania bolo k materiálu prijatých 50 pozmeňujúcich návrhov. Podľa ministra hospodárstva ide vo väčšine prípadov o "technické záležitosti".Okrem iného sa týkali zmien pri vyrovnávaní rozdielov pri platení preddavkov na daň z príjmov a úpravy odkladu lehôt v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch o tri mesiace.