Suma vo Fonde vzájomnej pomoci rastie, ale ľuďom zatiaľ nevyplatili ani euro

Zatiaľ nevyplatili ani euro

Držíme palce "matovičiatka"

Pellegrini označil fond za marketingový ťah

eter Pellegrini

Smer-SD ) označil zriadenie fondu za marketingový ťah premiéra, ktorý nič nevyrieši. Do fondu neprispel ani jeden opozičný poslanec.

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Kým nie je spustený mechanizmus prerozdeľovania peňazí z Fondu vzájomnej pomoci, premiér Igor Matovič ( OĽaNO ) nikomu nebude vyčítať, že do fondu neprispieva. Médiám to v piatok povedal predseda vlády.Zriadenie Fondu vzájomnej pomoci na Úrade vlády SR ohlásil premiér s koaličnými partnermi na začiatku apríla. Fond má pomáhať ľuďom postihnutým pandémiou koronavírusu.K 27. máju na ňom bolo 651 226,57 eur. Zatiaľ však nebolo vyplatené ani euro. Peniaze sú uložené na transparentnom účte v štátnej pokladnici.„Kým nie je spustený mechanizmus prerozdeľovania peňazí z Fondu vzájomnej pomoci, nikomu nebudem vyčítať, že do fondu neprispieva. Keď budeme vidieť, že to funguje, potom bude na mieste aj výčitka, že niektorí koaliční poslanci či ministri neprispievajú," ozrejmil premiér.Pri otázke, kedy sa budú tieto peniaze prerozdeľovať, odporučil obrátiť sa na vedúceho úradu vlády Júliusa Jakaba, ktorý má tuto agendu na starosti.„Túto otázku smerujte na neho. Ja som nekontroloval nijakého poslanca alebo ministra, či do tohto fondu nejakým spôsobom prispel," dodal Matovič.Na účet fondu vložil k 27. máju najväčšiu sumu 500-tisíc eur podnikateľ v papiernickom priemysle Milan Fiľo. Únia mladých čínskych podnikateľov na Slovensku venovala 26-tisíc eur. Občan Ladislav Packa daroval 20-tisíc eur.Honorárny konzul Gruzínska Nodari Giorgadze poskytol päťtisíc eur. Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký prispel dvakrát. Dohromady to bolo 4 540 eur.Na účet fondu poslala peniaze aj manželka premiéra Pavlína Matovičová. Prvý raz to bolo 1 491,20 eura. Do správy napísala, že ide o prvú výplatu premiéra. Druhý raz poslala tritisíc eur. V správe pre príjemcu nechala odkaz: „Držíme palce matovičiatka.“Predseda parlamentu Boris Kollár ( Sme rodina ) vložil do fondu dva razy po tisíc eur. Rovnakú sumu dal aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).Minister školstva Branislav Gröhling ( SaS ) venoval 2 349,30 eura, druhý raz prispel čiastkou 1 349,30 eura. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) poslal tisíc eur.Takú istú sumu darovala aj vicepremiérka Veronika Remišová ( Za ľudí ) a minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Ombudsmanka Mária Patakyová poslala na účet fondu taktiež tisíc eur.Viacerí poslanci klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina do fondu odviedli po 500 eur, niektorí aj opakovane.Podpredseda parlamentu P