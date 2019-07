Summit EÚ - Ukrajina potvrdil záujem Únie pomáhať Ukrajincom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. júla (TASR) - Brusel a Kyjev v pondelok, v rámci 21. summitu EÚ - Ukrajina, opätovne potvrdili svoje silné partnerstvo a spoločný záväzok pre uskutočnenie komplexného programu reforiem.Úniu na podujatí v Kyjeve zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk, šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn. Ich hostiteľom bol prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.Juncker vo svojom vystúpení upozornil, že partnerstvo EÚ s Ukrajinou je založené na vzájomnej solidarite a priateľstve, a dodal, že za posledných päť rokov obe strany dosiahli viac pokroku než počas predchádzajúcich dvoch desaťročí. Pripomenul, že Ukrajina prijala ambiciózne záväzky v oblasti reforiem, čím od EÚ získala bezprecedentnú podporu - od finančnej a expertnej pomoci až po autonómne obchodné opatrenia a zrušenie víz, čo už využili vyše tri milióny ukrajinských občanov.Účastníci summitu ocenili podstatný pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla v reformnom procese, pričom dôraz zostal na potrebe urýchlenia tohto úsilia, najmä v boji proti korupcii.Európska komisia sa v súvislosti so summitom v Kyjeve zaviazala poskytnúť 119 miliónov eur na podporu decentralizácie, boja proti korupcii, posilnenia občianskej spoločnosti a zodpovedného a účinného riadenia vecí verejných na Ukrajine, ako aj na zmiernenie humanitárnej situácie a podporu hospodárskych príležitostí pre ľudí žijúcich v prímorskom Azovskom regióne.Nový finančný balík vyčlení 40 miliónov eur na program decentralizácie, 15 miliónov eur na boj proti korupcii, 10 miliónov eur na podporu občianskej spoločnosti a 44 miliónov eur na podporu kľúčových reforiem a vykonávanie asociačnej dohody s EÚ a dohody o voľnom obchode. Suma 10 miliónov eur pôjde na podporu miestnej hospodárskej diverzifikácie a malých podnikov, miestnej občianskej spoločnosti a zapojenia občanov do rozhodovania a zlepšenia verejnej bezpečnosti v Azovskom regióne. Táto podpora má za cieľ zmierniť vplyv destabilizačných akcií Ruska v Azovskom mori na miestne hospodárstvo a komunity.Nové opatrenia zahŕňajú aj zvýšenú prítomnosť EÚ prostredníctvom stálej kancelárie v Mariupole, ktorá ma posilniť najmä podporu procesov decentralizácie a boja proti korupcii v tomto regióne.EÚ zintenzívni aj svoje humanitárne financovanie s cieľom pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú v súvislosti s dianím na východnej Ukrajine. Pomoc vo výške 17,7 milióna eur zahŕňa základnú zdravotnú starostlivosť, opravy prístreškov, zabezpečenie vody, hotovostné prevody a vzdelávanie v núdzových projektoch. Humanitárna pomoc EÚ je nestranná a nezávislá a bude poskytovaná vov oblastiach, ktoré nie sú pod kontrolou vlády z Kyjeva.