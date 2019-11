Summit normandskej štvorky má pomôcť vyriešiť konflikt v Donbase

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 21. novembra (TASR) - Predseda ukrajinského parlamentu Dmytro Razumkov vyjadril vo štvrtok presvedčenie, že výsledky summitu tzv. normandskej štvorky pomôžu vyriešiť konflikt v Donbase.povedal Razumkov počas návštevy mesta Mariupol. Citovala ho agentúra Ukrinform.Schôdzka normandskej štvorky sa uskutoční 9. decembra v Paríži. Zídu sa na nej hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny - Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Pôjde o prvú schôdzku tohto zoskupenia po trojročnej prestávke. Jej cieľom bude obnoviť proces, ktorý by mal vyústiť do trvalého mieru na východe Ukrajiny, kde proti sebe od roku 2014 bojujú proruskí separatisti a vládne sily. Konflikt si vyžiadal už viac ako 13.000 životov.Zároveň pôjde o prvé osobné stretnutie Putina so Zelenským, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.