Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšia až o 14,7 percenta, stúpne aj ochranný príspevok

Suma ochranného príspevku

Výška príspevku má päť úrovní

10.8.2023 (SITA.sk) - Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa od začiatku októbra tohto roka výraznejšie zvýšia. Rezort práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh príslušného opatrenia. Zvýšenie sociálnych dávok od októbra tohto roka vyplýva priamo zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi.Finančná pomoc pre sociálne odkázaných ľudí stúpne o rovnaké percento, o aké sa od začiatku tohto roka zvýšili sumy životného minima. Sumy pomoci v hmotnej núdzi preto vzrastú o 14,7 percenta.O toto percento sa zvýšia dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.Dávka pre jednotlivca v súčasnosti dosahuje 74 eur. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi ide o 140,70 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi dostáva 205,50 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura. Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi dávka tvorí 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 259,40 eura.Suma ochranného príspevku je 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, dosahuje takisto 75,70 eura.Od 15. júla sa zvýšila suma príspevku na bývanie a zaviedli sa viaceré úrovne príspevku podľa počtu členov v domácnosti. Výška príspevku mala dve úrovne, prvá bola stanovená pre jednotlivca, druhá pre domácnosť s viacerými členmi. Od polovice júla má výška vyplácaného príspevku päť úrovní. Štvorčlenná rodina si tak napríklad prilepší takmer o 115 eur mesačne.Domácnosti s jednou osobou sa polepší o 19 eur, keď po novom dostane príspevok na bývanie v sume 83 eur. Domácnosť s dvomi členmi dostane takmer 141 eur a domácnosť s tromi členmi takmer 179 eur. Pre domácnosť s dvomi členmi to znamená nárast príspevku o 39 eur a pre domácnosť s tromi členmi takmer o 77 eur.