Sunak odovzdal britskému kráľovi Karolovi III. svoju demisiu, odstúpi aj ako predseda konzervatívcov

5.7.2024 (SITA.sk) - Rishi Sunak rezignoval na funkciu britského premiéra . Svoju rezignáciu odovzdal kráľovi Karolovi III. Buckinghamskom paláci po tom, čo jeho Konzervatívna strana utrpela vo štvrtkových parlamentných voľbách tvrdú porážku a po 14 rokoch pri moci ju vystrieda Labouristická strana . Informuje o tom portál BBC.Sunak ešte pred odchodom do paláca pri rozlúčkovom prejave na Downing Street povedal, že odstúpi aj z čela Konzervatívnej strany. Neurobí to však hneď, ale až vtedy, keď budú prijaté opatrenia na výber jeho nástupcu. Tiež prijal zodpovednosť za historickú prehru konzervatívcov.Sunak v prejave vzdal aj hold rivalovi, labouristickému lídrovi Keirovi Starmerovi. Ako povedal, je to „slušný, verejne založený človek“ a poznamenal, že o Starmerove úspechy sa krajina podelí.Starmer sa v piatok tiež stretáva s kráľom, ktorý by ho mal poveriť zostavením vlády.