Sunday Times: Mayovej hrozí odstúpenie štyroch ministrov

Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. novembra (TASR) - Štyria britskí ministri, ktorí podporujú zotrvanie v Európskej únii, sú na pokraji odstúpenia zo svojich postov vo vláde premiérky Theresy Mayovej v súvislosti s brexitom, informovali nedeľňajšie noviny Sunday Times. Správa prišla v čase, keď tlak na Mayovú rastie zo všetkých strán.Sunday Times tiež s odvolaním sa na britské zdroje uviedli, že EÚ odmietla Mayovej plán na nezávislý mechanizmus dohľadu nad vystúpením Británie z prípadného dočasného dohovoru o clách, na ktorom by sa mohol Londýn s Bruselom dohodnúť.Mayová sa snaží vyriešiť posledné detaily dohody o vystúpení z EÚ, rozhovory však uviazli na tom, ako môžu obe strany zabrániť obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Írskom ako členom Únie a Severným Írskom ako súčasťou Spojeného kráľovstva.Británia navrhla dočasnú dohodu o clách s EÚ, platiacu pre celé Spojené kráľovstvo, aby vyriešila tento problém. Stúpenci brexitu v jej Konzervatívnej strane však žiadajú, aby mal Londýn konečné slovo v tom, kedy bude platnosť takejto dohody ukončená. Obávajú sa totiž, že v opačnom prípade by krajina zostala spätá s Úniou natrvalo.citovali Sunday Times nemenovaného vysokopostaveného britského ministra.Diplomat EÚ v sobotu pre agentúru Reuters povedal, že Únia je opatrne optimistická, pokiaľ ide o možnosť, že sa v novembri uskutoční jej summit, na ktorom by schválili dohodu o brexite. Vzhľadom na premenlivú situáciu v Británii je však podľa neho veľmi ťažké odhadnúť ďalší vývoj.Iní diplomati z Únie uviedli, že nevyriešených je naďalej viacero otázok.Očakáva sa, že Mayová budúci týždeň zvolá svoj kabinet, aby predstavila svoje aktuálne plány na dohodu o vystúpení z EÚ.Tlak na premiérku však zvýšilo piatkové odstúpenie jedného z ministrov, pričom v nedeľu ďalší dvaja poslanci - z tábora jej konzervatívcov a severoírskej strany, ktorá v parlamente podporuje Mayovej menšinovú vládu - v novinách Sunday Telegraph varovali, že za dohodu o brexite v súčasnej podobe by nemohli zahlasovať.