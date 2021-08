Sunseap a Huawei spustili najväčšiu solárnu farmu na svete

Ako to funguje

Singapur ako líder v udržateľnosti

Trvalá udržateľnosť od Huawei

11.8.2021 (Webnoviny.sk) -Objem vyprodukovanej energie by sa mal vyrovnať ročnej prevádzke 2472 veterných turbín. Projekt je odpoveďou na vysoký objem oxidu uhličitého v Singapure - krajina ho na počet obyvateľov produkuje najviac v Ázii. Významnú časť technológií a prevádzky zabezpečila firma Huawei Technologies, ktorú si za hlavného partnera vybral autor projektu, spoločnosť Sunseap.Systém obsahuje neuveriteľných 13 312 solárnych panelov, 40 striedačov prúdu a viac ako 30 000 plávajúcich platforiem. Hoci nejde o prvú plávajúcu solárnu farmu na svete, je jednou z prvých, ktoré boli spustené na otvorenom mori.Na plávajúcich platformách sú nainštalované aj inteligentné reťazcové striedače Huawei. Tie premieňajú jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC), ktorý je použiteľný v elektrickej sieti. Inteligentné striedače majú zabudované funkcie umelej inteligencie a cloudu, čo uľahčuje ich nasadenie, používanie a údržbu. Huawei sa tiež postaral o účinný odvod tepla, vďaka čomu sú odolné voči intenzívnemu slnečnému žiareniu a teplotám od –55 ° C do 80 °C."Je nám cťou, že môžeme pre Sunseap dodavať sieťové striedače, najmä keď ide o jeden z najväčších svetových projektov obnoviteľnej energie," povedal Bruce Li, generálny riaditeľ podnikovej divízie Huawei v ázijsko-tichomorskom regióne. Podľa vedenia firmy Sunseap boli zariadenia od Huawei pri inštalácii kľúčové."Prenosnosť riešení Huawei bola neodmysliteľnou súčasťou projektu, pretože nám umožnila nainštalovať striedače priamo na plávajúcu plošinu vedľa solárnych panelov," vysvetľuje Shawn Tan, viceprezident inzinierskej divízie Sunseap.Samotné solárne panely disponujú zdvojeným ochranným sklom, ktoré zariadenie chránia pred nepriaznivým počasím a soľou. Plávajúce podložky sú vyrobené zo zosilneného polyetylénu, čim sa minimalizuje environmentálná záťaž systému na vodu. Pod hladinou mora je solárna farma zaistená desiatkami kotiev a káblov, ktoré jú spájajú s jej pevnou časťou bližšie k brehu.Až 95% singapurskej elektriny pochádza zo zemného plynu - jedného z najčistejších fosílnych palív – zvyšok je vyrobený z kombinácie uhlia, ropy, komunálneho odpadu a slnečnej energie.Medzi ďalšie z kľúčových cieľov vlády patrí vysadenie 1 milióna stromov, štvornásobne vyššie využitie slnečnej energie do roku 2025, alebo 20% uhlíkovo neutrálnych škôl do roku 2030.Na začiatku roku 2021 technologický gigant správne vyhodnotil koncept trvalej udržateľnosti ako jeden z vedúcich trendov v sektore IT a IKT. Na pálčivosť klimatických zmien firma reagovala zvýšeným dôrazom na výskum a vývoj inovatívnych technológií. Podľa najnovších reportov Huawei za posledné roky do inovácií investoval 15% celkových tržieb. Potrebu inovácií a závažnosť klimatických zmien potvrdil aj IPCC, vedecká inštitúcia OSN zameraná na klimatickú krízu.Na podporu obnoviteľnej energie spoločnosť Huawei nasadila svoje produkty vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Dnes ich využíva tretina svetovej populácie. K dnešnému dňu tieto komponenty pomohli vyrobiť 325 miliárd kWh elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a ušetrili 10 miliárd kWh. Výsledkom tohto úsilia je zníženie emisií CO2 o 160 miliónov ton.Spoločnosť na výrobu technológií používa ekologickejšie materiály, navrhuje svoje výrobky pre dlhšiu životnosť, používa ekologické obaly a znižuje množstvo odpadu z produkcie.Informačný servis