Súperi Slovenska na MS v hokeji 2022 sú známi. Skupina je ľahšia ako v Rige a mali by sme postúpiť do štvrťfinále

Predbežné zloženie skupín na hokejových MS 2022:



A-skupina: Kanada/Fínsko, USA, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstan, Taliansko

B-skupina: Fínsko/Kanada, Rusko, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Bielorusko, Veľká Británia









Aktuálny rebríček IIHF:



1. Kanada 3135 bodov*, 2. Fínsko 3065*, 3. Rusko 3050, 4. USA 2925*, 5. Nemecko 2905*, 6. Česko 2895, 7. Švédsko 2880, 8. Švajčiarsko 2815, 9. Slovensko 2670, 10. Lotyšsko 2560, 11. Nórsko 2490, 12. Dánsko 2470, 13. Kazachstan 2365, 14. Bielorusko 2320, 15. Veľká Británia 2280, 16. Taliansko 2280



Pozn. výbery označené hviezdičkou (*) ako účastníci semifinále MS 2021 ešte môžu navýšiť svoje bodové konto o 20, 60 resp. 100 bodov v závislosti od konečného umiestnenia.





4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia bude v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na 9. mieste aj po skončení aktuálneho svetového šampionátu.Na nasledujúcich majstrovstvách sveta by sa na základe hodnotenia mala predstaviť v A-skupine proti výberom Talianska, Kazachstanu, Dánska, Švajčiarska, Nemecka, USA a jednému z dvojice Fínsko alebo Kanada.Fíni to budú len v prípade, ak v lotyšskej Rige obhája zlato z Bratislavy 2019 a Kanaďania zostanú bez medaily.V zložení skupín však môžu nastať zmeny, keďže Fíni ako organizátori nasledujúceho šampionátu majú právo výmeny dvoch tímov figurujúcich na rovnakej pozícii v skupine.Spomedzi pravdepodobných súperov na nasledujúcich MS hrali Slováci v roku 2021 v skupine so Švajčiarmi a Dánmi, vo štvrťfinále aj s Američanmi. V semifinále MS 2021 sa predstavia tímy USA, Kanady, Fínska a Nemecka. V rebríčku IIHF na základe účinkovania na tohtoročných MS sa Briti dostali pred Talianov, Kazachovia pred Talianov aj Bielorusov. Pozíciu si udržali Dáni (12.), Nóri (11.), Lotyši (10.), Slováci (9.) aj Švajčiari (8.). Švédi nepostúpili do štvrťfinále a klesli o tri priečky na 7. stupienok, Česi rozlúčkou vo štvrťfinále padli o jedno miesto na 6. post.O dve pozície nahor poskočili Nemci (5.) aj Američania (4.), pozíciu si tieto výbery ešte môžu vymeniť. Rusi klesli na 3. priečku. Zmena ešte môže nastať na čele, kde Kanaďanov môžu nahradiť Fíni, ak obhája zlato a "javorový list" zostane bez medaily. Pred aktuálnym šampionátom viedli Kanaďania a Fíni boli až tretí.