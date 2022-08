Superjachta ruského miliardára ide do dražby, zrejme sa však predá pod cenu

Prvý predaj po uvalení sankcií

Dodávateľ pre Gazprom

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - V utorok budú v Gibraltáre dražiť ruskú superjachtu v hodnote 63 miliónov libier. Plavidlo Axioma tam v marci zhabali po tom, ako americká banka JP Morgan vyhlásila, že jej majiteľ Dmitrij Pumpjanskij nezaplatil pôžičku vo výške 17 miliónov libier.Keďže je dražba jachty uvedená len na jeden deň, očakáva sa, že sa predá za menej, ako je jej odhadovaná hodnota. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Superjachta, ktorá má 72,5 metra, môže ubytovať 12 ľudí v šiestich kajutách. Má bazén, vírivku, kúpele, 3D kino, vodný skúter, vybavenie na potápanie a priestor pre 20-člennú posádku. Hoci loď vlastnil Pumpjanskij, bola dostupná pre milionárov na prenájom vo výške do 465-tisíc libier týždenne plus výdavky.Je to prvá luxusná loď, ktorú predávajú po uvalení sankcií na mocných Rusov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Niektoré vlády, vrátane tej britskej, už čelili výzvam, aby výnosy zo zabaveného ruského majetku išli na pomoc ukrajinským utečencom. Peniaze z predaja Axiomy by mala dostať JP Morgan.Dmitrij Pumpjanskij je majiteľ a predseda výrobcu oceľových rúr OAO TMK, ktorý je dodávateľom ruského energetického giganta Gazprom Päťdesiatosemročný Rus, ktorého bohatstvo odhadujú na 1,84 miliardy libier, sa dostal na sankčný zoznam Spojeného kráľovstva, USA aj Európskej únie.(1 EUR = 0,84938 GBP)