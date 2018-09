Supermarkety v Austrálii prestali predávať ihly po ich náleze v ovocí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 20. septembra (TASR) - Austrálska sieť supermarketov vo štvrtok oznámila, že prestala predávať ihly. Polícia po celej krajine medzitým vyšetruje vyše 100 prípadov, keď sa ihly na šitie našli v ovocí.uviedol hovorca siete supermarketov Woolworths.dodal.Opatrenie prišlo práve v deň, keď austrálsky parlament v zrýchlenom konaní schválil legislatívu sprísňujúcu tresty pre ľudí, ktorým preukážu manipulatívne zásahy do potravín.Trest preako týchto páchateľov prezývajú austrálske médiá, sa zvýšil z desiatich na 15 rokov väzenia, informovala stanica ABC.Niekoľko vlád austrálskych štátov tiež ohlásilo finančnú odmenu vo výške 100.000 austrálskych dolárov (61.900 eur) za informácie vedúce k zatknutiu ľudí, ktorí strčili ihly do ovocia, pripomenula tlačová agentúra DPA.Škandál sa začal minulý týždeň, keď po celej krajine našli v jahodách, dodávaných do siete Woolworths z farmy v štáte Queensland, ihly na šitie.Odvtedy sa objavilo po celej Austrálii vyše 100 prípadov nálezu ihiel v jahodách, banánoch a jablkách. To vyvolalo obavy, že prvé správy o ihlách povzbudili napodobňovateľov aPolícia v štáte Nový Južný Wales totiž zatkla malého chlapca po tom, čo sa polícii priznal, že ukryl ihly na šitie do jahôd - oznámila však, že jeho čin bol zrejmeChlapec bol podľa niektorých správ teda zrejme napodobňovateľom, a nie pôvodným páchateľom.Austrálski ministri povzbudzujú spotrebiteľov, aby naďalej kupovali jahody a pomohli tak danému odvetviu. Zároveň však varovali ľudí, aby plody pred konzumáciou rozkrájali.uviedol minister poľnohospodárstva David Littleproud pre rozhlasovú stanicu ABC.dodal minister.