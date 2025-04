Supernova Group podporí Ligu za duševné zdravie

O spoločnosti Supernova Group

3.4.2025 (SITA.sk) -Supernova Group v rámci svojej stratégie spoločenskej zodpovednosti pravidelne podporuje projekty zamerané na deti, mládež, vzdelávanie, ekológiu či šport. Zamestnanci navrhli organizácie a neskôr aj hlasovali za to, ktorá z nich príspevok obdrží."Sme nesmierne vďační, že si nás zamestnanci spoločnosti Supernova vybrali ako príjemcu tejto formy podpory. Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické, a vďaka takýmto príspevkom môžeme aj naďalej aktívne pomáhať ľuďom v kríze a šíriť osvetu naprieč celým Slovenskom," uviedol JUDr. Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.Podpora duševného zdravia sa v súčasnosti stáva čoraz dôležitejšou témou. Liga za duševné zdravie sa dlhodobo venuje destigmatizácii duševných ochorení, poskytuje podporu rodinám a organizuje edukačné kampane pre širokú verejnosť.Supernova Group vníma spoločenskú zodpovednosť ako integrálnu súčasť svojho podnikania. Tento rok sa rozhodla presmerovať finančné prostriedky, ktoré by inak smerovali na koncoročné darčeky či firemné akcie, na zmysluplné aktivity zamerané na pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Supernova Group týmto gestom opäť potvrdzuje, že spoločenská zodpovednosť nie je pre ňu len formalita, ale pevná súčasť podnikateľskej filozofie.Rakúska skupina Supernova Group je medzinárodná spoločnosť zameraná na rozvoj a správu komerčných nehnuteľností v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Súčasné portfólio skupiny zahŕňa viac ako 110 nehnuteľností v hrubej hodnote 2,2 miliardy eur.Na Slovensku súčasnosti prevádzkuje pätnásť nehnuteľností, štyri nákupné centrá (OC MAX Trnava, Poprad, Nitra a Trenčín) a jedenásť obchodných centier Obi.Informačný servis