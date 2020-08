Superodpočet na výskum a vývoj si firmy za minulý rok zatiaľ uplatnili v sume 40 miliónov eur

superodpočet

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj si uplatnilo v roku 2019 zatiaľ 161 subjektov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK) , podľa ktorej tieto firmy tak zatiaľ spoločne uplatnili, teda zníženie daňového základu, v objeme 40 miliónov eur.Tým pri 21-percentnej sadzbe dane z príjmov ušetrili viac ako 8 miliónov eur. Podľa predbežných údajov si zatiaľ najväčšíza rok 2019 uplatnila hutnícka firma Železiarne Podbrezová v objeme vyše 3 milióny eur, nasledovaná firmou Siemens so superodpočtom na úrovni 2,7 milióna eur.Tieto údaje pritom zahŕňajú iba firmy, ktoré podali daňové priznania za minulý rok v riadnom termíne do 31. marca tohto roku.Podľa finančnej analytičky CRIF SK Jany Šnircovej je však porovnanie údajov s predchádzajúcim rokom skresľujúce, keďže pandémia koronavírusu umožnila odklad daňových priznaní za minulý rok aj bez oznámenia finančnej správe.Napriek tomu možno podľa nej skonštatovať, že počet subjektov je úplne porovnateľný s rovnakým obdobím za rok 2018, kedyčerpalo 160 subjektov.Z nich však v tohtoročnom zozname ešte chýba 76 subjektov, kým naopak pribudlo 56 nových firiem.V daňových priznaniach za rok 2019 si firmy mohli prvýkrát uplatniť zvýšenývo výške 1,5-násobku všetkých nákladov, ktoré v minulom roku na výskum a vývoj vynaložili.Dovtedy bolz daňového základu stanovený na úrovni 100 % vynaložených nákladov na výskum a vývoj.