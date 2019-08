Superpohár premiérovo anglickou záležitosťou, Liverpool bez Alissona

Brankár Alisson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 14. augusta (TASR) - O európsky futbalový Superpohár zabojujú v stredu v Istanbule FC Liverpool a FC Chelsea Londýn. Po roku tak uvidia fanúšikovia opäť súboj mužstiev z jednej krajiny. Po španielskej konfrontácii to bude premiérovo v histórii anglická. Zároveň to bude najvýznamnejší futbalový duel, ktorý z pozície hlavného rozhodcu povedie žena. Bude ňou Francúzka Stéphanie Frappartová. Zápas sa začne o 21.00 SELČ na štadióne Besiktasu Vodafone Park.Pre Liverpool to bude veľký návrat na miesto činu. Práve v Istanbule odohral jeden z najpamätnejších duelov vo futbalovej histórii, keď vo finále Ligy majstrov zmazal trojgólový náskok AC Miláno a triumfoval po jedenástkovom rozstrele. To mu zaistil zatiaľ poslednú účasť v Superpohári, v ktorom zdolal CSKA Moskva 3:1 po predĺžení. Celkovo majú "The Reds" na svojom konte tri prvenstvá.Hráči Chelsea nastúpili v európskom Superpohári naposledy v roku 2013. V Prahe vtedy nestačili na úradujúceho šampióna LM Bayern Mníchov v jedenástkovom rozstrele. "The Blues" triumfovali v súťaži raz, v roku 1998 ako víťaz PVP zdolali v Monaku Real Madrid 1:0.Liverpool v prvom zápase sezóny nestačil v anglickom Superpohári na Manchester City, keď s ním prehral v rozstrele, no v 1. kole Premier League suverénnym spôsobom zdolal nováčika z Norwichu 4:1. Viac ako forma trápi "červených" čerstvé zranenie lýtka brankára Alissona Beckera. Do brány sa namiesto neho postaví Španiel Adrian. Tréner Jürgen Klopp napriek tomu hovorí jednoznačne o zisku trofeje.povedal podľa UEFA.com.Londýnčania pod novým trénerom Frankom Lampardom narazili v úvodnom kole Premier League na silného súpera. Omladenému Manchestru United podľahli nečakane hladko 0:4.povedal Lampard po nedeľňajšej prehre.