Superpotraviny pre vaše telo aj myseľ, ktoré to sú?

Čo sú to superpotraviny a aké majú účinky?

Pojem superpotravina nie je oficiálnym označením, ktoré by bolo definované určitou normou či legislatívnou úpravou. Všeobecne sú ale ako superpotraviny označované tie potraviny, ktoré majú unikátne zloženie a obsahujú vysoké množstvo pre naše telo prospešných látok.

Dôležité je ale spomenúť, že superpotraviny vždy pochádzajú z prírodných zdrojov. Nejde teda napríklad o multivitamíny a iné doplnky stravy, ktoré taktiež z princípu živinami doslova prekypujú. Superpotravina ale poskytuje tieto živiny v prírodnom balení, čo je vždy cesta, ktorou by ste sa mali primárne vydať, pokiaľ vám ide o zdravý životný štýl.

O superpotravinách ste pravdepodobne počuli v súvislosti s nejakým exotickým ovocím či inými u nás skôr málo rozšírenými plodmi. Také potraviny necháme dnes bokom a ukážeme si, že ako superpotraviny možno označiť aj suroviny, ktoré sú úplne bežne dostupné.

Oriešky

Oriešky – nielen tie lieskové – sú príkladom zdanlivo bežnej potraviny. U časti populácie preto oriešky stoja tak trochu na okraji záujmu. Pritom by sme mali konzumovať približne hrsť mixu rôznych orechov každý deň! Oriešky sú totiž zdrojom vitamínov a minerálov. V malom a chutnom balení môžete prijať až celú odporúčanú dennú dávku mnohých mikronutrientov.

Lesné ovocie

Aj lesné ovocie – jahody, bylinky, maliny, černice a ďalšie – sú superpotravinou, ktorú si pritom môžete sami vypestovať alebo nazbierať v lese. Lesné ovocie je vyhláseným antioxidantom. Kto by pritom nemal čerstvé lesné ovocie rád? A tak najmä počas sezóny zjedzte, čo sa do vás zmestí.

Banány

Banány sú jednou z vôbec prvých potravín, ktoré boli označené za superpotravinu. Dnes nás vôbec nenapadne banán takto označovať, na regáloch ho vídame úplne bežne. Tiež banán je ale plný vitamínov a minerálov, ktoré naše telo potrebuje pravidelne prijímať. Okrem toho obsahuje množstvo sacharidov. A je preto obľúbený aj medzi profesionálnymi športovcami, ktorí z neho počas prestávky rýchlo získajú potrebnú energiu bez toho, aby ich následne dlho ťažil v žalúdku.

Brokolica

Superpotraviny rozhodne nie sú len o ovocí, ako napokon dokázal hneď prvý príklad v tomto článku. Ani pri orieškoch ale nezostaneme. Tiež medzi zeleninou totiž nájdete množstvo unikátnych plodov, pri ktorých urobíte len dobre, ak ich do svojho jedálnička zaradíte.

Zatiaľ čo v prípade ovocia všetkým superpotravina zachutí, pri zelenine to tak už byť nemusí. Medzi tie najzdravšie totiž patria plody, ktoré nie každému chutia. Typickým príkladom je brokolica, ktorá má vysoký obsah vitamínov a minerálov a pomôže vám s detoxikáciou organizmu. Zelenina je všeobecne základným stavebným kameňom aj pre redukciu váhy, preto pokiaľ si budete zostavovať napríklad vlastný domáci keto jedálniček, rozhodne by tam brokolica, ale aj ostatná zelenina nemala chýbať.

