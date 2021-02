Šupka z citróna je plná prospešných látok. Ako ju použiť?

Citrón je používaný na doplnenie chuti pripravovaného jedla, ale už pred sto rokmi bol používaný aj pre svoje liečivé vlastnosti.

Ideálne v dobe chorôb

Toto citrusové ovocie posilňuje Váš imunitný systém a pomôže Vám sa zotaviť z chrípky, nachladnutia a infekcie. Hoci sú citróny kyslej chuti, plody majú zásaditú povahu a vyrovnávajú Vaše pH. Sú tiež silným detoxikačným činidlom a diuretikom, ktorý dokáže vyčistiť Vaše telo od škodlivých toxínov. Dnes Vám ukážeme, ako môžu byť citrónovej šupky použité na zníženie bolesti kĺbov.

Na niečo sa zabúda

Mnoho ľudí denne používa citrón, ale len zriedka niekto vie, ako získať väčšinu jeho prínosov pre svoje zdravie. Najväčšie výhody citrónu nie sú skryté v jeho dužine, ale v šupke. Avšak, aj napriek tomu väčšina ľudí vyhadzuje práve šupku do koša, čo je veľká chyba s ohľadom na to, ako veľmi je práve šupka prínosná. Ak sa používa správne, citrónová šupka môže eliminovať bolesti hlavy a pomáha poraziť aj ďalšie choroby a zdravotné stavy. Dnes Vám ukážeme skvelú zmes citrónových, olivových a eukalyptových olejov, ktoré Vám pomôžu eliminovať početné choroby.

Čo budete potrebovať?

2 väčšie citróny

1 šálka olivového oleja

5 listov eukalyptu

sklenenú fľašu

Ako na to?

Najprv olúpte citróny a umiestnite ich aj so šupkami do sklenenej nádoby.

Tam potom pridajte aj olivový olej a eukalyptové listy.

Nádobu tesne uzavrite a nechajte zmes odležať po dobu 2 týždňov. Občas ju pretrepte.

Po 2 týždňoch namočte do zmesi gázu a tú aplikujte na postihnuté miesto.

Vaša bolesť čoskoro zmizne!