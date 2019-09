Šupler nie je spokojný s Ramsaym a slovenskú hokejovú reprezentáciu by nemal trénovať

Opätovné vymenovanie Kanaďana Craiga Ramsayho za hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie sa stretlo vo väčšine odbornej verejnosti so súhlasným postojom.

Domáci odborník

Nie je to však prípad bývalého reprezentačného kormidelníka Júliusa Šuplera. Prvý tréner Slovenska v ére samostatnosti (1993 - 1996) tvrdí, že post hlavného trénera by mal zastávať domáci odborník.

S trénerstvom definitívne končí

6.9.2019 (Webnoviny.sk) -"Ak sa vedenie rozhodne pre pána Ramsayho (vyjadrenie pred zasadnutím VV SZĽH, pozn.), nebudem najspokojnejší, pretože tam boli veci, ktoré nekorešpondovali s najnovšími poznatkami. Chlapci sa snažili, hrali dobre, ale rozhodujúce boli veci koučingu. Treba sa na to dívať progresívnejšie a robiť veci inak. Nechcem sa v tom ale rýpať. Ak je pán Šatan presvedčený o tom, že to bude najlepšia cesta, má právomoci aj zodpovednosť,“ povedal Július Šupler v rozhovore pre denník Korzár Šupler si myslí, že identita slovenského štýlu je jasná a v tomto smere treba pokračovať aj pri výbere trénera. "Česi by to v živote nespravili. Máme dosť progresívnych trénerov, ktorí majú skúsenosti aj vzdelanie na to, aby mohli viesť reprezentáciu. Súčasné rozhodnutie nie je najšťastnejšie. To je môj názor,“ dodal Šupler, ktorý viedol národný tím SR aj v rokoch 2006 - 2008.Mimoriadne skúsený tréner a už aj člen Siene slávy slovenského hokeja sa po pôsobení v ukrajinskom Donbasse Doneck (2018) vyjadril, že s trénerstvom definitívne končí. Svoje rozhodnutie neprehodnotil."Mám už svoj vek a štyridsať odpracovaných rokov je dosť. Rozhodol som sa to ukončiť a myslím, že ide o najlepšie riešenie. Bolo to krásne obdobie. Zažil som rôzne zaujímavé miesta, tešil sa z majstrovských titulov s Trenčínom aj Slovanom Bratislava, deväť rokov som si odkrútil v Rusku, dva v Amerike. Bol som na majstrovstvách sveta aj zimnej olympiáde, sedemkrát som sa stal trénerom roka. Hokej mám nadovšetko rád, naďalej ho budem sledovať a ak ma niekto poprosí o radu, budem nápomocný. Veľké funkcie ma už nelákajú. Aktuálne ešte chcem v koordinácii so SZĽH dokončiť jeden projekt a 15. septembra odchádzam na dva týždne do Lotyšska, kde ma jeden z tamojších popredných klubov poprosil o spoluprácu,“ doplnil čoskoro 69-ročný Július Šupler pre spravodajský denník.