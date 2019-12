Šuran sa chce sústrediť na obnovu internátov a odlev študentov

ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 7. decembra (TASR) – Nový predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Filip Šuran sa spolu s predsedníctvom chce zamerať na tri priority. Medzi nimi je napríklad obnova internátov, ale aj odlev študentov do zahraničia. Šuran pre TASR uviedol, že pozornosť budú venovať aj zabezpečovaniu kvality.Za jednu z hlavných priorít predsedníctva Šuran označil študentskú infraštruktúru a životný štandard študentov. Zaujímať sa chce o ubytovanie študentov, vrátane dofinancovania internátov. Pozornosť budú venovať aj stravovaniu, doprave a študentským spolkom.Druhou oblasťou záujmu ŠRVŠ bude postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Nové predsedníctvo bude podľa Šurana klásť dôraz aj na odlev študentov do zahraničia. Ako doplnil, rada chce sledovať trend odchodu mladých ľudí do zahraničia na školy porovnateľnej kvality.povedal.Predsedníctvo ŠRVŠ uviedlo, že sa bude snažiť nadviazať na doterajšie aktivity členov predsedníctva a pokračovať v ich práci, ktorá sa odrazila na viacerých dosiahnutých úspechoch v posledných troch rokoch.Šuran sa stal novým predsedom ŠRVŠ, vo funkcii bude pôsobiť do roku 2022. Podpredsedami sa stali Viktória Jakubovičová, Matej Gajdoš, Matej Bílik, Anton Cvik, Róberta Slezáková, Peter Kováč a Ema Petriková.