Susan Sarandonovú zatkli na proteste proti rozdeľovaniu migrantov

Susan Sarandonová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. júna (TASR) - Americká oscarová herečka Susan Sarandonová sa ocitla medzi takmer 600 ženami zatknutými na štvrtkovom okupačnom proteste pred budovou amerického Senátu. Informáciu s odvolaním sa na tvít samotnej Sarandonovej priniesla v piatok na svojom webe britská spravodajská stanica BBC.Polícia vo Washingtone obvinila vo štvrtok z nezákonného demonštrovania spolu 575 ľudí.Ženy protestovali proti vládnej migračnej politike a prípadom oddeľovania detí od rodičov na južných americko-mexických hraniciach.Ďalšie podobné demonštrácie sú naplánované na sobotu.Herečka, ktorá získala v roku 1996 Oscara za hlavnú ženskú postavu vo filme Mŕtvy muž prichádza a preslávila sa ďalšími filmami ako Thelma a Louise (1991) či Čarodejnice z Eastwicku (1987), o svojom zatknutí informovala prostredníctvom statusu na Twitteri.Sarandonovú už v minulosti zatkli v roku 1999 počas protestu proti policajnej brutalite po tom, ako policajti zastrelili neozbrojeného afroamerického tínedžera v New Yorku, dodala BBC.Medzi zadržanými bola aj demokratická politička Pramila Jayapalová. Tá považuje vládnu politiku v otázke detskej migrácie za krutú.Na televíznych záberoch z protestu bolo vidno sediace ženy pred Senátom pokrikujúce sloganIšlo o priamy odkaz na prvú dámu Spojených štátov Melaniu Trumpovú, ktorá si na návštevu detského zadržiavacieho centra v Texase obliekla bundu s nápisomAmerický prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov približne 2500 detí.