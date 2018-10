Susedné krajiny by mali prijať rovnaký čas, tvrdia odborníci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. októbra (TASR) – Hoci by si členské štáty Európskej únie (EÚ) mali riešiť otázku toho, či prijať letný alebo zimný čas, vnútroštátne, viacerí odborníci sa zhodli, že susedné či spádové štáty by sa mali dohodnúť na jednej časovej zóne. Najviac by nejednotnosťou boli ohrozené odvetvia vnútorného trhu a dopravy. O výhodách a nevýhodách striedania času diskutovali počas piatka na akademickej pôde europoslanci Anna Záborská, József Nagy, Vladimír Maňka a odborníci z kľúčových oblastí energetiky, dopravy a zdravotníctva.uviedol europoslanec Maňka. Pripomenul, že o niekoľko týždňov budú mať v Rakúsku stretnutie ministri z krajín V4 a Rakúska, kde by mali hľadať spoločné riešenie tejto problematiky.Dostupnosť denného svetla sa líši v závislosti od geografickej polohy jednotlivých členských štátov EÚ. Na severe EÚ sa táto dostupnosť denného svetla pomerne výrazne mení. Zimy sú tmavé a svetla je málo, letá sú svetlé s krátkymi nocami. V najjužnejších členských štátoch sa pomer trvania dní a nocí v priebehu roka mení málo.priblížil energetik Kristián Barát. Zhodli sa na tom spolu so zástupcami z oblasti dopravy a ekonomiky.uviedol Barát. Nevie si predstaviť, že by Slovensko a Česko malo iné časy. Myslí si, že keďže je SR naviazaná na energetiku Nemecka, budeme sa musieť prispôsobiť jeho zmene. Rovnako tak bude musieť zrejme urobiť Maďarsko, Česko a Poľsko.Europoslanec Nagy vidí určitý zmysel pre Slovákov v tom, že zimný čas sa približuje k astronomickému času.vysvetlil.Europoslankyňa Záborská zasa verí, že členské štáty Únie budú medzi sebou hovoriť o tom, aký čas prijmú.uviedla. Aj podľa ostatných europoslancovPodľa odborníčky na zdravotníctvo Michaely Macháčovej a psychologičky Tatiany Lesayovej sa odhaduje, že letný čas má pozitívny vplyv na ľudský organizmus, keďže umožňuje viac exteriérových oddychových aktivít.rozmenila na drobné psychologička.Takýmto ľuďom robí podľa psychologičky najväčší problém práve prechod na letný čas, keďže im chýba hodina spánku. U citlivejších ľudí môže vzniknúť až tzv. chronický stres, ktorý môže mať vplyv na ich zdravie. Macháčová k tomu pridala aj fakty, ktoré hovoria v prospech dostatku denného svetla na ľudský organizmus.Posledná povinná zmena na letný čas by mala prebehnúť v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Po tomto dátume by už sezónna zmena času viac nebola možná. Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.