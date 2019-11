Sushi, hovädzie teriyaki s ryžou i zemiakovo-gaštanový krém: ZSSK testuje nové menu a služby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2019 (Webnoviny.sk) - Aj v reštauračnom vozni sa môžete cítiť ako v modernej trendovej reštaurácii. Reštauračné služby v diaľkových vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa tešia veľkej obľube. Spoločne so svojím partnerom spoločnosťou Wagon Slovakia Košice (WGS), ktorý reštauračné vozne prevádzkuje, sa národný dopravca rozhodol ich ponuku zmodernizovať a zatraktívniť. Do pilotnej prevádzky sa tak dostáva prvý reštauračný vozeň, ktorý okrem absolútne nového jedálneho lístka prináša celkom nový moderný koncept služieb.Deň na cestách môžete odštartovať čerstvými raňajkami v podobe klasickej praženice, kompletnými anglickými raňajkami či dokonca vločkami s bielym jogurtom a so sezónnym ovocím. K tomu si môžete dopriať výborné talianske espreso alebo 100 % džús. Ak máte chuť na hlavné jedlo, skúste tekvicové rizoto s parmezánom, hovädzie teriyaki alebo čerstvý šalát s kozím syrom. Prosíte si len polievku? Veríme, že vás poteší ázijská Pho-Bo, zemiakovo gaštanový krém alebo tradičná fazuľová.Okrem "prekopaného" menu prichádza aj mobilbar s kompletne novým vybavením, ktorý vás obslúži priamo na mieste, kde sedíte. Cestujúci si z neho môžu objednať nielen rôzne pochutiny, ale aj sýtejšie jedlá, napríklad sushi či americký BBQ hotdog a, samozrejme, nápoje vrátane obligátneho čerstvo pripraveného presíčka.približuje Alžbeta Gajdošová Keruľová, hovorkyňa WGS.Inovované menu a nové služby nájdete každý deň vo vlaku IC 44/45, ktorý vychádza z Košíc o 07:11 a smeruje do Viedne cez Bratislavu. Spiatočnú cestu môžete v novom reštauráku absolvovať o 14:42 z Viedne, s odchodom z Bratislavy o 16:06 a s príchodom do Košíc o 20:42.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Služby i menu sú stále v testovacej prevádzke a neustále sa dolaďujú. ZSSK i WGS preto cestujúcich vyzývajú, aby po otestovaní napísali svoje pozitívne, prípadne i kritickejšie postrehy na emailovú adresu gr@wgske.sk.