Susko: Na dezinformácie nie je dôvod. Vyšetrovanie a trestné konanie v každej jednej začatej kauze bude pokračovať

Vyšetrovanie bude pokračovať

Rozdelenie na osem krajských prokuratúr

20.3.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovanie a trestné konanie v každej jednej začatej kauze bude pokračovať. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) s tým, že pre zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ÚŠP ) žiadne prieťahy v konaní či zastavenie stíhania korupčných či iných trestných činov nehrozia.„Na takéto dezinformácie nevidíme absolútny dôvod. Tak, ako sám generálny prokurátor Maroš Žilinka garantoval, všetky veci budú ďalej postupovať bez prieťahov. Tak je aj nastavený Trestný poriadok a Zákon o prokuratúre, ktorý bol prijatý v tomto období," vyhlásil Susko po rokovaní vlády s tým, že všetky trestné veci prechádzajú v rámci Generálnej prokuratúry SR na príslušné zložky GP, či už na krajské prokuratúry, alebo na samotnú GP, kde bude pokračovať vyšetrovanie a trestné konanie v každej jednej kauze, ktorá je začatá.„Generálny prokurátor deklaroval, že prokurátori ÚŠP, ktorí dozorovali veci, ktoré sú už obžalované na špecializovanom trestnom súde dokončia pod ich dozorom. Okrem toho podľa mojich informácií sa zriaďuje osobitný útvar na GP, kde prejdú aj niektorí prokurátori špeciálnej prokuratúry, ktorá bude mať na starosti niektoré vybrané druhy trestnej činnosti," informoval šéf rezortu spravodlivosti s tým, že nevidí dôvod na dezinformácie a strašenie tým, že by sa na Slovensku prestala stíhať korupcia.„Na ÚŠP bolo 30 prokurátorov. Kauzy, ktoré do budúcna budú napádať z hľadiska jednotlivých trestných činov sa rozdelia na osem krajských prokuratúr, kde na každej je minimálne osem prokurátorov, čiže spolu 64. Minimálne raz toľko prokurátorov sa bude venovať tejto trestnej činnosti," uzavrel Susko.