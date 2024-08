Susko prepustením Kováčika zabezpečil beztrestnosť svojich ľudí, tvrdí opozícia (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zásah výkonnej moci

Silné oprávnenie ministra

7.8.2024 (SITA.sk) - Bývalý odsúdený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa dostal na slobodu vďaka aktivite ministra spravodlivosti , čo je rukolapný dôkaz, že súčasnej vláde nezáleží na ničom inom, len na zabezpečení beztrestnosti pre seba a svojich ľudí. Uviedla Zuzana Števulová , poslankyňa NR SR z hnutia Progresívne Slovensko „Je to dôkaz, že minister Boris Susko využíva celý aparát ministerstva , aby pomohol ľuďom napojeným na Smer , ktorí stoja pred súdom, alebo ich už právoplatne odsúdili. Kováčik dostal odmenu za to, že úmyselne zatváral oči pred kauzami Smeru. Premiér Fico takto vyslal signál ľuďom blízkym Smeru, že nech sa deje čokoľvek, vie sa o nich postarať. Stačí, ak o protizákonnom konaní neprehovoria. Prepustenie tiež vyvoláva obavy, či Kováčik nedostal možnosť ujsť, keďže po prepustení nebude monitorovaný a nemá ani zákaz vycestovať do zahraničia,“ zdôraznila Števulová.Podľa Viliama Karasa , poslanca NR SR z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) prerušením výkonu trestu odňatia slobody pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, ide o fakticky zásah výkonnej moci do právoplatného rozhodnutia súdnej moci.„Takéto prerušenie výkonu by malo byť robené veľmi rozvážne a zdržanlivo. Minister spravodlivosti má podľa Trestného poriadku na takéto rozhodnutie právo, z legálneho hľadiska je teda jeho rozhodnutie v poriadku. V žiadnom prípade nespochybňujem právo ministra spravodlivosti podať dovolanie v prospech obvineného, ak na to naozaj existujú dôvody. O tom, či tie dôvody existujú alebo nie, nakoniec rozhodne nezávislý súd. Očakával by som však, že v tak exponovanom prípade predstúpi pred verejnosť a svoje rozhodnutie zdôvodní,“ informoval Karas.Karas dodal, že bez vysvetlenia sa to javí tak, že minister Susko dovolanie podal, aby mal bývalý špeciálny prokurátor aj prerušený výkon trestu.„Ide o mimoriadne silné oprávnenie ministra, ktoré sa naozaj využíva veľmi zriedka. A ak, tak malo by byť vyhradené iba pre zjavné excesy, kde nie je vhodné čakať na rozhodnutie súdu. Nakoniec, ak by na to boli dôvody prerušiť výkon trestu mohol tak urobiť aj samotný súd na základe podania dovolania odsúdeným,“ uzavrel Karas.