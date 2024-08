Susko pri prepustení Kováčika nekonal nezákonne. Čím viac bude PS plakať, tým viac vieme, že robíme niečo dobre, povedal Danko

Opozícia chystá protesty

Opozícia podla Danka znova hucká ľudí

„Súviselo to s dovolaním na opravný prostriedok. Nevedel som, ako sa minister Susko rozhodne. Ale ak sa tak rozhodol, tak to rešpektujem. On nerozhodol o vine a treste,“ povedal Danko v relácii a dodal, že ak bol niekto obvinený za súčinnosti orgánov a štvania proti nemu, musí sa to preveriť.Poslanec NR SR za Progresívne Slovensko Ivan Štefunko súhlasil s tým, že minister Susko nespravil nič nezákonne, ale podľa neho urobil niečo ojedinelé.„A čo v prípade ďalších obvinených ľudí? Kováčik bol symbolom neschopného riadenia. A teraz minister vyslal signál, že 'my vás ochránime a nikto za to nebude potrestaný'. Hovorím a opakujem, je to nezvyčajné,“ povedal Štefunko.Štefunko v relácii dodal, že opozícia sa chystá organizovať protesty s poukázaním na stav v kultúre, spravodlivosti či zdravotníctve.„Tu je otázka, či má táto vláda právo a legitimitu so 79 poslancami takto zmeniť štát,“ povedal Štefunko. Podľa neho v opozícii majú dobrú spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) . Organizovať protesty však budú spolu len so SaS. KDH chce podľa Štefunka vyjadriť nespokojnosť iným spôsobom. Matovičovo Hnutie Slovensko sa vyjadruje inak ako PS a s mimoparlamentými Demokratmi síce prebieha komunikácia, ale oficiálne sme sa nedohodli,“ dodal Štefunko.Danko v reakcii uviedol, že opozícia znova hucká ľudí.„Ľudí štvete. Ste dobrí taktici. Vy nás často pošpiňujete, ale kto má také blízke prepojenia ako vaši mnohí poslanci? Čím viac bude PS plakať, tým viac to bude pre nás signál, že robíme niečo dobre,“ uzavrel Danko.