Susko: Rekonštrukcie súdov sa nestíhajú

Rekonštrukcie súdov sa nestíhajú zrealizovať do konca roka 2025. Hrozí preto, že Slovensku nevyplatia takmer 300 miliónov eur z plánu obnovy. Na pondelkovej tlačovej konferencii na to upozornil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Avizoval, že preto prebiehajú intenzívne debaty o posune termínov alebo revízii plánu obnovy.





Spresnil, že ani jeden z 23 projektov obnovy súdnych budov nemožno zrealizovať v záväznom termíne. "Projekty takmer za 300 miliónov eur sme mali nájsť niekde v polovici procesu, ale po dôkladnej analýze sme zistili, že sme len na začiatku, v bode nula. Jeden musel byť pritom pre jeho netransparentnosť zrušený," uviedol.Priblížil, že ide o rekonštrukciu Mestského súdu Bratislava III a Bratislava IV, ktoré sa mali presťahovať do spoločnej budovy. "V rámci analýzy procesu sme identifikovali netransparentné vyhodnocovanie stanovených kritérií a absolútne nedostatočné zapojenie zástupcov dotknutých súdov do procesu výberu takejto budovy," ozrejmil Susko.Meškanie podľa neho vzniklo manažérskym zlyhaním bývalého vedenia rezortu spravodlivosti. "Termíny boli už v čase schvaľovania nereálne. (...) Ďalší dôvod bol ten, že od roku 2022 sa s projektami nič neurobilo," skonštatoval.Minister deklaroval, že rezort prijal viaceré opatrenia na zvrátenie súčasného stavu. Tiež, že intenzívne rokuje s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy. "Pokiaľ máme informácie, prebiehajú aj intenzívne rokovania medzi podpredsedom, respektíve Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA) a Európskou komisiou, aby sme mali možnosť či už urobiť revíziu celého plánu obnovy alebo posun termínov," dodal.V prípade, že sa iné podmienky vyrokovať nepodarí a Slovensko nedostane peniaze z plánu obnovy, bude podľa Suska potrebné hľadať zdroje. "Budeme musieť ísť do nejakého krízového režimu. Budeme musieť pravdepodobne vybrať najakútnejšie problémové budovy a žiadať ministerstvo financií o pomoc v tejto oblasti a pokúšať sa hľadať zdroje zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov," zhrnul Susko.