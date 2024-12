Šutaj Eštok a Pavol Gašpar by podľa Krúpu mali vysvetliť prepustenie podozrivých z terorizmu, ktorí pripravovali útok na ropovod Družba – VIDEO

Podľa Krúpu by bolo žiaduce dovysvetlenie

Minister Šutaj Eštok cez víkend v diskusnej relácii Sobotné dialógy povedal, že bezpečnostné zložky zaznamenali aktivity, ktoré poukazujú na prípravu podobného teroristického útoku, ako sa stal na plynovod Nord Stream.



"Zachytili sme organizovanú skupinu, ktorá mala pri prehliadkach vo svojom aute niekoľko dronov, niekoľko telefónov, niekoľko SIM kariet a mala mapy s vyznačenou kritickou infraštruktúrou Slovenska. Bavíme sa konkrétne o ropovode Družba," povedal.





2.12.2024 (SITA.sk) - Po Slovensku behajú potenciálni teroristi, ktorí sú hrozbou pre našu kritickú infraštruktúru. Podľa poslanca za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraja Krúpu to vyplýva z toho, že osoby, o ktorých minister vnútra Hlas-SD ) a šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar minulý týždeň informovali ako o potenciálnych teroristoch, sudca medzičasom prepustil na slobodu.Ako Krúpa poukázal, Bezpečnostná rada sa vo štvrtok 28. novembra zaoberala aj tým, že v Michalovciach boli zadržaní podozriví z terorizmu, ktorí chceli ohroziť náš ropovod Družba. Sudca ich však prepustil, nepadlo dokonca ani obvinenie."Ja sa pýtam, kde sa stala chyba, "soudruzi". Buď SIS nemala dostatočne zdokumentované všetky dôkazové materiály a informácie, alebo polícia zasiahla v zlý čas, alebo to jednoducho bolo len niečo fingované, imaginárne," povedal Krúpa. Podľa neho by bolo žiaduce, aby predstavitelia SIS a ministerstva vnútra dovysvetlili, čo sa vlastne stalo."Teraz tu v podstate – podľa ich slov – máme hrozbu teroristického útoku od ľudí, ktorých prepustili. Takže po Slovensku behajú potenciálni teroristi, ktorí sú hrozbou pre našu kritickú infraštruktúru a títo predstavitelia nevedia, čo s tým majú robiť," hovorí poslanec.Dodal, že opozícia bude pokračovať v snahe o odvolanie Matúša Šutaja Eštoka. "Už sme sa rozprávali v rámci opozície, znova zozbierame podpisy a podáme (ďalší) návrh," informoval.Vládna koalícia je podľa Krúpu majstrom v šírení strachu a hľadaní rôznych imaginárnych hrozieb pre Slovensko, zatiaľ čo reálna hrozba, ktorá ide z Ruska, je ignorovaná. Ako pripomenul, čelní predstavitelia súčasnej koalície šírili u ľudí strach z NATO , pritom Slovensko je jeho členskou krajinou, ako aj strach z toho, že keď poskytneme Ukrajine pomoc, povedie to k svetovému jadrovému konfliktu."Alebo "hrozba z Bruselu" - naši predstavitelia chodia a hovoria, že Brusel je vojnychtivý a chce predlžovať vojnový konflikt, zatiaľ čo to mierumilovné Ruske je to, komu sa treba podlizovať," dodal Krúpa. Pripomenul, že vládni predstavitelia tiež šíria strach z mimovládnych organizácií, ktoré sú vraj napojené na Ameriku či na Brusel, a majú rozvracať našu spoločnosť."Šírili aj hrozbu o tom, že naši vojaci sa budú zapájať do vojnového konfliktu na Ukrajine alebo o našej zmluve s USA šírili, že Američania nám ukradnú nebo, a to bude dôvod na to, prečo nás Rusko má napadnúť. Všetko sú to výmysly. Všetky tieto hrozby imaginárneho charakteru slúžia len na jedno, aby útočili na pudy ľudí a ich strach a týmto sa snažia prezentovať ako tí, ktorí tu zaručujú bezpečnosť," podčiarkol Krúpa a dodal, že v Michalovciach ju "zaručili" tak, že údajný podozrivý z terorizmu behá po slobode."Táto vláda sľúbila pokoj, bezpečnosť a istoty. Kto tu cíti nejaký pokoj? Kto sa tu cíti bezpečne? Kto tu cíti nejaké istoty?" pýta sa poslankyňa Mária Kolíková Ako uviedla, je matkou dvoch školopovinných detí a pýta sa, čo robí vláda pre to, aby sa deti na školách a ich rodičia cítili bezpečne. Ani ako rodič, ani ako politička nemá informácie o žiadnych opatreniach, ktoré by sa robili s cieľom zamedzenia neustálym bombovým vyhrážkam na školách.