Šutaj Eštok by mal skončiť, je Ficovým nástrojom pomsty a opozičné strany budú iniciovať jeho odvolanie

22.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) by mal podľa opozičných strán Progresívne Slovensko Slovensko skončiť vo funkcii.Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka , minister totiž zosobňuje škody a zlyhania, ktoré nová vláda stihla napáchať.Preto opozícia podala návrh na mimoriadnu schôdzu parlamentu zameranú na odvolanie Šutaja Eštoka z postu ministra.„Je to minister vnútra, ktorý už svojimi prvými krokmi v úrade obchádza zákon," vyhlásil Šimeška s tým, že súdy museli naprávať rozhodnutia ministra.Z tohto dôvodu by sa podľa Šimečku mal Šutaj Eštok poberať z funkcie sám. „Ukázalo sa, že verne slúži Robertovi Ficovi (Smer-SD) a je nástrojom jeho pomsty," skonštatoval Šimečka.Šéf Progresívneho Slovenska pripomenul napríklad neštandardné odvolanie bývalého šéfa polície Štefana Hamrana alebo akciu proti migrantom na slovensko-maďarskej hranici.„Všetkým tým Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že sa ministrom nikdy nemal stať," dodal Šimečka.