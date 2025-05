Šutaj Eštok chce byť pripravený na krízy. Zriaďuje nový útvar, Slovensko obnoví aj kryty civilnej ochrany – VIDEO

Systém pripravený na požiare, migráciu aj pandémiu

Rekonštrukcia krytov civilnej ochrany je súčasťou reformy

19.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvu vnútra pribudne v rámci reformy systému krízového riadenia civilnej ochrany nový Útvar krízového riadenia. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal minister Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), nový útvar bude na rovnakej úrovni ako Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor. Prioritou útvaru bude podľa ministra prevencia a monitorovanie situácie doma aj v zahraničí.„Zavedieme systém plánovania na rôzne typy hrozieb,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že útvar bude mať pripravené postupy napríklad v prípade požiarov, migračnej krízy alebo novej pandémie. „Toto všetko chceme robiť s našimi partnermi, ako je napríklad Správa štátnych hmotných rezerv,“ uviedol minister.Štruktúra útvaru bode podľa ministra pozostávať z ústredného strediska a z krajských stredísk. „Ktoré budú nielen monitorovať hrozby, ale aj navrhovať opatrenia,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že zákon zameraný na reformu krízového riadenia a civilnej ochrany by mal byť prijatý v tomto roku.Súčasťou reformy bude podľa ministra aj rekonštrukcia krytov civilnej ochrany. „Moderné európske krajiny už teraz investujú do obnovy systému civilnej ochrany,“ vyhlásil Šutaj Eštok.V tejto súvislosti uviedol, že napríklad vo fínskych Helsinkách sú kryty, ktoré pojmú viac ľudí ako je celkový počet obyvateľov mesta (viac ako 130 percent populácie). Na Slovensku je podľa ministra 1 530 krytov, tie však poskytnú ochranu len štyrom percentám populácie. „Navyše, veľká časť týchto zariadení je v nevyhovujúcom stave,“ skonštatoval minister.Na obnovu krytov by podľa ministra mohli byť využité peniaze z eurofondov, ako aj tie, ktoré sú vyčlenené na obranné výdavky. „Revitalizácia a rekonštrukcia krytov civilnej ochrany je jednou z položiek, ktorú NATO uznáva pri vykazovaní výdavkov na obranu,“ dodal minister vnútra.