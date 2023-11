Šutaj Eštok demonštratívne prebral moc a nebránia mu ani zákony, tvrdí Kolíková

Nepohodlní policajti nemajú miesto

Pripomínajúce obdobie Harabina

10.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) robí špinavú prácu pre premiéra Roberta Fica Smer-SD ). Uviedla to bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Mária Kolíková SaS ) po piatkovom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru NR SR s tým, že tu máme vojnu v polícii prostredníctvom ministra vnútra Šutaja Eštoka a tiež novú vojnu so sudcami.Podľa Kolíkovej minister vnútra demonštratívne prevzal svoju moc a robí to spôsobom, ktorý je agresívny, arogantný a ktorým jasne dáva najavo, že nepohodlní policajti ani sudcovia u neho nemajú miesto.„Spôsob, akým realizuje svoju moc, je taký, že sa jasne verejne vyhráža, že použije všetko, čo vníma, že je dostupné a nebráni mu nič, nebránia mu ani zákony," vyhlásila exministerka spravodlivosti.„To, čo je na celom poburujúce, je to, že je sám právnik a sám dobre vie, aké pravidlá platia aj pri interpretácii zákonov a vie, že štátne orgány sú povinné spolupracovať. Ak je tu teda zrejmé, že tu boli oznamovatelia, ktorí sú chránení a má ich ako príslušníkov v rámci Policajného zboru a chce voči nim urobiť nejaký úkon, tak je na mieste, ak si aj myslí, že nepotrebuje súhlas od Úradu na ochranu oznamovateľov, aby to najprv konzultoval, lebo mohol predpokladať, s ohľadom na verejné diskusie k tejto téme, že môže tu byť nesúlad jeho názoru s názorom úradu," vysvetlila Kolíková.Dodala, že ako sa však ukázalo, Úrad na ochranu oznamovateľov má iný názor na jeho postup. Ako Kolíková ďalej uviedla, Šutaj Eštok miesto toho, aby aktívne pristúpil k povinnosti spolupracovať, tak pokračuje ďalej v agresívnom spôsobe preberania moci.„Pripomína mi to obdobie Harabina, ktorý robil kroky, ktorými šikanoval sudcov, ktorí neplnili jeho očakávania a boli pre neho nepohodlní. Toto presne robí minister vnútra Šutaj Eštok a robí to ako minister, ktorý ešte nedostal dôveru parlamentu," dodala Kolíková a uzavrela s tým, že tu je naozaj na mieste, aby Šutaj Eštok z pozície ministra vnútra odstúpil.