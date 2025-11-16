|
Šutaj Eštok dodnes nechápe premiérov postup v prípade vicepremiéra Kmeca, rovnako by mal konať aj pri Rážovi
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister vnútra SR Minister zdravotníctva SR monitor Plán obnovy a odolnosti SR Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky V politike
Minister vnútra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok dodnes nechápe postup ...
Zdieľať
16.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok dodnes nechápe postup premiéra Roberta Fica v prípade vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.
Ako uviedol v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, Kmec po prepuknutí kauzy s dotáciami pre priemysel sám avizoval vyvodenie osobnej zodpovednosti a v sobotu 15. novembra plánoval podať demisiu. Premiér sa však napriek tomu spravil „verejný signál" a avizoval odvolanie Kmeca.
„Verejne hovorím, že očakávam rovnaký prístup pána predsedu vlády aj voči pánovi ministrovi (dopravy) Jozefovi Rážovi, pretože v tomto prípade rovnako pán minister Ráž ponúkol demisiu,“ skonštatoval minister vnútra. Podľa neho v súvislosti so zrážkami vlakov by nemala stačiť výmena vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko.
„V tomto prípade požadujem od pána predsedu vlády rovnaný prístup ako mal pri pánovi Kmecovi, ktorého odvolal,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Rovnako by podľa neho mal Fico postupovať aj v súvislosti s ministrom investícii Samuelom Migaľom.
„Pri ktorom boli 10-násobne väčšie pochybnosti o tom, ako nastavuje verejné obstarávanie pri slovensko.sk,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Doplnil, že predseda vlády musí používať rovnaký meter. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti povedal, že Kmecova rezignácia je priznaním toho, že rozdelenie dotácii bol „kšeft".
„Nie je to prvý raz, pamätáme si z leta záchrankový tender,“ uviedol šéf progresívcov s tým, že aj tam existovali prepojenia firiem na stranu Hlas. Vtedy dokonca podľa neho išlo aj o väčšie peniaze.
„Prečo pán minister Kmec odstupuje a prečo vtedy pán minister (Kamil) Šaško neodstúpil?“ pýta sa Šimečka. Odvolaním Kmeca sa podľa Šimečku premiér Fico snaží prekryť škandál, ktorý vyrobil pri diskusii s gymnazistami v Poprade.
„Kde stratil nervy a začal študentom hovoriť, že majú ísť bojovať na Ukrajinu,“ pripomenul Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok dodnes nechápe premiérov postup v prípade vicepremiéra Kmeca, rovnako by mal konať aj pri Rážovi © SITA Všetky práva vyhradené.
