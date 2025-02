Šutaj Eštok nazval Matoviča predstaviteľom smutnej minulosti Slovenska

U prezidenti neboli ani progresívci a liberáli

Šimečka o spolupráci s Matovičom

9.2.2025 (SITA.sk) -Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) obhajuje to, že k nedávnemu okrúhlemu stolu parlamentných strán u prezidenta Petra Pellegiriniho nebolo pozvané hnutie Slovensko.Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Kresťanskodemokratického hnutia ( KDH Milana Majerského , ktorý sa v televízii Joj24 vyjadril, že podľa jeho názoru malo pozvánku do prezidentského paláca dostať aj hnutie Igora Matoviča Z troch pozvaných opozičných strán napokon prijalo pozvanie len KDH, Progresívne Slovensko (PS) Sloboda a Solidarita (SaS) sa stretnutia nezúčastnili.„Prečo by mal prezident Peter Pellegrini pozývať na stretnutie, ktorého cieľom bolo upokojiť situáciu, niekoho, kto nesie najväčšiu zodpovednosť za polarizáciu spoločnosti, deštrukciu právneho štátu a tri a pol roka absolútneho marazmu a rozvratu verejných financií?" spytoval sa Šutaj Eštok na sociálnej sieti.Bývalého premiéra Matoviča nazval predstaviteľom smutnej minulosti Slovenska, obdobia v ktorom „ľudia zažívali chaos, nátlak a zneužívanie polície na politické prenasledovanie". Hnutie Slovensko si podľa názoru ministra vnútra nezaslúži pozvanie k prezidentovi.„Rozumiem, že Matovič je človek, ktorý sa mimoriadne hodí Progresívnemu Slovensku a čoraz viac sa na neho spoliehajú. Videli sme to aj na ich spoločnej tlačovke, kde ho pred kamerami zámerne schovávali vzadu. Očakával by som však, že KDH na túto hru nenaskočí," uviedol ďalej Šutaj Eštok.Predseda PS Michal Šimečka v diskusnej relácii Na telo TV Markíza uviedol, že v tejto chvíli si prípadnú povolebnú spoluprácu s matovičovcami nevie predstaviť, a táto otázka podľa neho nie je ani na stole, keďže nie sú voľby.„Upozorňujem všetkých, aby sme sa konečne poučili z minulosti, mysleli v prvom rade na Slovensko a nesnažili sa legitimizovať zlo len preto, že sa to niekomu aktuálne politicky hodí," uzavrel Šutaj Eštok.