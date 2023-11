Šutaj Eštok nevedel kam bude Hamran prevelený a v hlave má mená no nového policajného prezidenta

5.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) neriešil, kam bude bývalý policajný prezident Štefan Hamran prevelený. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.Dodal, že mu bolo povedané, že v Poprade je voľné miesto (Hamran bol odvolaný z pozície policajného prezidenta a prevelený do Popradu, pozn. SITA).Uviedol tiež, že nepreveroval, ani nezisťoval, či je už Hamran v civile. Šutaj Eštok zdôraznil, že na ministerstve nenašiel žiadnu dokumentáciu k tomu, že Hamran by sa chystal odísť do civilu.Dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič je podľa ministra dočasným prezidentom. Šutaj Eštok uviedol, že má v hlave nejaké mená na nového policajného prezidenta a v krátkom čase ich plánuje predstaviť. Nevylúčil však, že by to mohol byť i Polakovič.