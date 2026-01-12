Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. januára 2026

Šutaj Eštok odsudzuje akékoľvek násilie, politický komentátor však podľa ministra prispieval k rozdeľovaniu verejnosti



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsudzuje akékoľvek násilie bez výnimiek, avšak ani útok na politického komentátora ...



sni mka obrazovky 2025 07 03 o 10.21.19 676x455 12.1.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsudzuje akékoľvek násilie bez výnimiek, avšak ani útok na politického komentátora Petra Schutza nemôže viesť k vytrácaniu jeho zodpovednosti za slová, ktoré prispievali k eskalácii emócií a rozdeľovaniu verejnosti.


Minister to napísal na sociálnej sieti s tým, že fyzické útoky sú neprípustné a nemajú v demokratickej spoločnosti žiadne ospravedlnenie, zároveň je však potrebné pripomenúť, že verejný priestor dlhodobo čelí polarizujúcim a dehumanizujúcim vyjadreniam, ktoré zvyšujú napätie v spoločnosti.

Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore. Len tak je možné znižovať napätie a predchádzať ďalšej eskalácii konfliktov,“ vyhlásil Šutaj Eštok.




Komentátora denníka SME Petra Schutza v sobotu 10. januára poobede v košickom nákupnom centre Aupark napadol neznámy muž. Ako informoval denník, páchateľ ho bez slova udrel zozadu do hlavy, čo spôsobilo jeho pád, pri ktorom si zlomil stehennú kosť. Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie prípadu. Motívy páchateľa a ďalšie okolnosti činu zatiaľ nie sú známe.





Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odsudzuje akékoľvek násilie, politický komentátor však podľa ministra prispieval k rozdeľovaniu verejnosti

Tragédia na železničnej zastávke Jatov. Žena po zrážke s vlakom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom
