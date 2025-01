Šutaj Eštok predstaví nástupcu Soláka už onedlho, kandidátkou na post je aj bývalá policajná viceprezidentka Maškarová

Políciu vedie súčasný viceprezident

Zlyhanie policajtov v Spišskej Starej Vsi

23.1.2025 (SITA.sk) - Policajnému zboru by mohla šéfovať žena. Denník Plus jeden deň tvrdí, že podľa jeho exkluzívnych zistení bude novou policajnou prezidentkou Jana Maškarová , ktorá už v minulosti pracovala ako policajná viceprezidentka.Nahradiť má Ľubomíra Soláka , ktorý skončil na tejto pozícii po minulotýždňovom útoku študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde zavraždil zástupkyňu riaditeľa a jednu žiačku, ďalšiu študentku zranil. Políciu vedie do výberu nového policajného prezidenta súčasný viceprezident Rastislav Polakovič Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann v reakcii pre agentúru SITA uviedol, že meno nového policajného prezidenta a viceprezidenta predstaví verejnosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo veľmi krátkom čase. K tomu, či pôjde o Maškarovú, sa nevyjadril.Denník uviedol, že meno Maškarovej sa počas vlád Igora Matoviča Eduarda Hegera spomínalo vo viacerých kauzách a dokonca bola vypovedať na NAKA v kauze Očistec. Do úradu by podľa jeho informácií mala nastúpiť už v pondelok.O odvolaní Soláka informoval v sobotu prostredníctvom mimoriadneho vyhlásenia minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že tento krok je vyvodením zodpovednosti pre zlyhanie policajtov z obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi.Polícia v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zadržala a obvinila 18-ročného študenta Samuela S. Pri útoku vo štvrtok 16. januára zahynuli dve ženy, jedna 51-ročná a jedna 18-ročná. Tretia, 18-ročná žena, utrpela stredne ťažké poranenia, s ktorými ju transportovali do nemocnice.