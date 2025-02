Šutaj Eštok: Skončili sa časy vítačov migrantov a vlád, ktoré nedokážu ochrániť svojich občanov – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.2.2025 (SITA.sk) - Skončili sa časy vítačov migrantov a vlád, ktoré nedokážu ochrániť svojich vlastných občanov. Na sociálnej sieti to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Ako podotkol, bezpečnostná situácia vo svete sa mení na dennej báze.„To, čo platilo v roku 2008, keď sme vstupovali do schengenského priestoru, dnes už ani zďaleka nezodpovedá realite, čo, žiaľ, potvrdzujú aj teroristické útoky po celej Európe," uviedol minister vnútra a doplnil, že vstup do schengenu a neschopnosť vtedajšieho policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka viedlo k masívnemu odchodu príslušníkov hraničnej polície.„Tých policajtov, ktorí mali strážiť naše hranice. Spišiakovu neschopnosť podčiarkuje aj fakt, že v tom istom roku, ako sa zbavil hraničných policajtov, začal aj krvavý konflikt v Sýrii a bolo zrejmé, že hranice EÚ môžu čeliť masívnemu prílivu migrantov, čo sa nakoniec v roku 2015 aj potvrdilo," dodal Šutaj Eštok.Podľa slov ministra sa aktuálne bezpečnostná situácia v Sýrii opäť radikálne zdramatizovala a je nutné ešte viac posilniť ochranu hraníc. V tejto súvislosti pripomenul zámer vytvoriť pozície žandárov v spolupráci s ministerstvom obrany „Efektívne využijeme vojakov, ktorí pomôžu polícii podľa potreby zabezpečovač poriadok v miestach po celom Slovensku. Bude to doplnenie našej aktívnej snahy zvýšiť počet policajtov, ktorí vstúpia do Policajného zboru . Slovensko musí sledovať v prvom rade vlastné záujmy, či sa už jedná o oblasť energetiky alebo bezpečnosti. Už si totiž skutočne nemôžme dovoliť vládu, ktorá nedokáže ochrániť svojich vlastných občanov," uzavrel Šutaj Eštok.