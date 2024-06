Šutaj Eštok spôsobil podľa progresívcov pasovú krízu, štát mešká s vydaním takmer 15-tisíc cestovných dokladov

Na zlyhanie ministra sa skladáme všetci

Vydanie trvá niekedy aj dva mesiace

25.6.2024 (SITA.sk) - Štát mešká s vydaním takmer 15-tisíc cestovných pasov , pričom niektoré mali byť k dispozícii už niekoľko týždňov. Upozornil na to poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargaš s tým, že vláda tento problém spôsobila sama, keď zásadne navýšila poplatky za vydávanie dokladov.„Nepredvídali, že ľudia budú chcieť využiť nižšie sadzby a nepripravili sa na to. Dnes absolútne nezvládajú nápor žiadostí a v omeškaní je k 21. júnu až 14 549 pasov,” uviedol Hargaš s tým, že minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok spôsobil pasovú krízu, no teraz o probléme mlčí.Koalícia podľa opozičného poslanca vyhadzuje odborníkov, ktorí majú zlepšovať služby štátu, plánovať a predvídať, čo vedie k situácii, aká nastala s pasmi.„Na manažérske zlyhanie ministra sa navyše poskladáme my všetci, pretože poplatok za omeškané pasy sa vracia. Pasy ale treba za niečo vyrobiť, a to bude daňových poplatníkov stáť takmer pol milióna eur,” upozornil Hargaš.Ako ďalej uviedol, niektorí občana sa podľa jeho informácii dozvedeli, že vydanie ich pasu bude namiesto 30 dní trvať až dva mesiace.„Ľudia pre meškanie pasov museli presunúť či zrušiť zaplatenú dovolenku, ďalší pre výrazné prepúšťanie čakali na vybavenie pasu dlhé hodiny. Za vyšší poplatok tak ľudia od štátu dostávajú výrazne horšiu službu. A minister si namiesto riešenia problému letí špeciálom na futbal,” uzavrel Hargaš.Na problematiku meškajúcich pasov poukázal v pondelok 24. júna aj opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS).