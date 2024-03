Šutaj Eštok: V druhom kole sa ľudia rozhodnú, či chcú na Slovensku mier alebo vojnu

24.3.2024 (SITA.sk) - Druhé kolo bude s určitosťou o súboji Petra Pellegriniho Hlas-SD ) s Ivanom Korčokom . Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý prišiel na volebnú noc svojho straníckeho šéfa Pellegriniho.Podľa Šutaja-Eštoka to bude tesný boj, podobne, ako ukazovali prieskumy.„Bude to najmä o ľuďoch, aby si uvedomili, čo chcú. Či chcú to, čo sľubuje Ivan Korčok, a to nejakú rovnováhu, o ktorej si myslíme, že je konflikt, alebo chcú mať pokoj a prezidenta, ktorý prinesie na Slovensko pokoj, a že tu bude fungovať vláda, parlament a prezident,“ vyhlásil Šutaj Eštok a dodal, že chcú pokoj a nie hádku, mier, nie konflikt a vojnu.„Chceme hájiť slovenské národné záujmy, nie záujmy iných mocností,“ uzavrel Šutaj Eštok.