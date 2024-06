Šutaj Eštok: Vylučujem, že by strana Smer-SD v budúcnosti pohltila Hlas-SD

2.6.2024 (SITA.sk) - Vylučujem, že by strana Smer-SD v budúcnosti pohltila Hlas-SD . V relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska to uviedol novozvolený predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok Reagoval tak na otázku o rôznych komentároch, ktoré predpovedajú, že Hlas by mohol byť v budúcnosti pohltený Smerom, z ktorého pred niekoľkými rokmi vzišiel. Deklaroval tiež, že je rád, že koalícia, ktorej súčasťou sú, vznikla s jednou sociálnodemokratickou a jednou národnou stranou.Zdôraznil ale, že považuje za potrebné, aby spolu politické strany, ako koaličné, tak aj opozičné diskutovali. Okrem extrémistov, fašistov či matovičovcov ( hnutie Slovensko pod vedením Igora Matoviča ) sú podľa jeho slov pripravení spolupracovať s kýmkoľvek.