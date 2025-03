Súťaž Literárny Kežmarok oslavuje 60 rokov, autori môžu zasielať svoju tvorbu do konca júna

Podmienky súťaže sa nezmenili

Literárny Kežmarok je najstaršou slovenskou súťažou určenou pre začínajúcich mladých autorov. Počas doterajších ročníkov ňou prešlo mnoho poetov a prozaikov, ktorí sa neskôr uplatnili v literatúre, ale aj v iných druhoch umenia, ako napríklad Daniel Hevier, Monika Kompaníková, Dorota Nvotová či Jakub Nvota.





22.3.2025 (SITA.sk) - Súťaž Literárny Kežmarok, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok Slovenská národná knižnica , oslavuje v tomto roku 60 rokov.Po vzore minulého ročníka do nej môžu prihlásiť svoje poetické a prozaické diela nielen žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, ale aj dospelí autori od 20 rokov. Ako ďalej informuje samospráva na sociálnej sieti, uzávierka prihlasovania je 30. jún, slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 2. a 3. októbra.Podmienky literárnej súťaže sa oproti predošlému roku nezmenili. Autori môžu posielať minimálne dve a maximálne päť vlastných básní alebo najviac tri prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne päť normovaných strán, ktoré neboli publikované či zaslané do inej súťaže.Súťaží sa v štyroch kategóriách, a to žiaci 2. – 5. ročníka základných škôl, žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií, študenti stredných škôl a kvinty – oktávy osemročných gymnázií a dospelí od dvadsať rokov.Práce vo všetkých kategóriách je potrebné zaslať elektronicky do 30. júna na adresu lk@literarnykezmarok.sk. Tematicky sa súťaž nevymedzuje, práce sú hodnotené porotou anonymne."Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola," upozornilo mesto.