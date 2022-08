Súťaž na pamätník pre 30 000 obetí pandémie Covidu-19 je vyhlásená

Súťažiaci majú určiť miesto, kde bude dielo stáť

Dielo má byť vyrobené z odolných materiálov

Pamätníky pandémie vo svete

12.8.2022 (Webnoviny.sk) -Celosvetová pandémia zmenila životy mnohých rodín po celom svete. Len na Slovensku podľahlo respiračnému ochoreniu COVID-19 a zomrelo v súvislosti s ním vyše 24-tisíc ľudí. Ich pamiatku má pripomínať centrálny pamätník, ktorý má umelecky zhmotniť symbol pandémie a skutočnej solidarity s obeťami. Práve úlohou pamätníkov je vo verejnom priestore nepretržite pripomínať dôležité udalosti. Pandémia je nepochybne jednou z najtragickejších udalostí tohto storočia, v mnohých krajinách sveta sa už pamätníky stavajú.Od súťaže na pamätník obetiam pandémie koronavírusu sa preto očakáva, aby víťaz ponúkol nadčasovú ideu, ktorá sa má stať mementom každého, koho sa toto ochorenie priamo alebo nepriamo dotklo.povedal Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.Myšlienka vybudovať pietne miesto vo forme unikátneho umeleckého diela pochádza od občianskeho združenia Skutočné obete , ktoré zastupuje pozostalých, pomáha priamym pozostalým a vykonáva v oblasti zmierňovania následkov pandémie mnohé aktivity. Doposiaľ na Slovensku podľahli koronavírusu tisíce ľudí, no obeťami pandémie sú i ďalšie tisícky pacientov, ktorí zomreli pre obmedzenie bielej medicíny a sťaženému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vďaka projektu budú mať zosnulí na Slovensku dôstojný pamätník celonárodného významu.," uviedla Lenka Straková z občianskeho združenia Skutočné obete, ktoré spája pozostalých.Pamätník bude stáť pri Ružinovskom jazere, známym pod názvom Rohlík. Ide o pokojnú a tichú lokalitu, ktorá je ľahko dostupná z centra mesta. Nachádza sa v tesnej blízkosti Nemocnice Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia na Slovensku.Súťažné zadanie striktne neurčuje presné miesto, kde má byť dielo umiestnené. Dielo je možné umiestniť v rámci celého riešeného územia. Celé územie okolo jazera Rohlík prejde revitalizáciou podľa zadania MIB a návrhu od architektov z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK. Zmeny v území boli navrhnuté s ohľadom na participatívny prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 2000 ľudí a jeho výsledky sú zverejnené na www.mib.sk Umelci pri návrhu pamätníka obetiam COVID-19 majú zohľadniť rôzne typy návštevníkov a sprievodné či spomienkové akcie, ktoré sa pri ňom môžu diať. Počítať treba s kapacitou do 400 ľudí a potrebou manipulácie so spomienkovými predmetmi. Porota bude zohľadňovať aj formát osadenia a upevnenia diela, aby bolo dostatočne chránené proti posunutiu, deformácii alebo pádu.Veľkosť ani materiál, z ktorého bude dielo vyrobené, nie sú striktne určené, predpokladá sa však použitie odolných a trvácnych materiálov. Zároveň sa odporúča, aby sa do súťaže zapájali tímy v zložení architektka/architekt – výtvarníčka/výtvarník.Medzi porotcami sú rešpektované odborníčky a odborníci – riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová, riaditeľka Galérie mesta Bratislava Katarína Trnovská, výtvarník Juraj Gábor, architekt Jakub Kopec a Lenka Straková, predsedníčka správnej rady OZ Skutočné obete.Záujemci a záujemkyne sa môžu do súťaže zapojiť do 11.11. 2022, súťaž je jednokolová a výsledky budú vyhlásené v priebehu decembra. Súťažné zadanie a podmienky sú zverejnené tu Súťaž má formát "design & build”, teda víťaz zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu. Maximálne náklady na pamätník majú byť 160 000 eur bez DPH.Realizácia pamätníka bude financovaná formou darov a príspevkov prostredníctvom transparentného účtu Skutočné obete COVID-19 SK6009000000005179083645 . Podrobnosti k súťaži a výstavbe budú zverejňované na webovej stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy www.mib.sk , na www.skutocneobete.sk S pandémiou Covid-19 sa vyrovnávajú stavbou pamätníkov a organizovaním oficiálnych spomienkových podujatí mnohé ďalšie krajiny vo svete. Napríklad vo Veľkej Británii len pred pár mesiacmi odhalili výnimočný pamätník v Katedrále sv. Pavla, sídle londýnskeho biskupa. Ide o najvýznamnejší stavebný doplnok katedrály od 19. storočia. Súčasťou siene z dubového dreva je digitálna pamätná kniha "pre každý stratený život v súvislosti s Covidom 19".V USA zas otvorili vlani na jeseň umeleckú inštaláciu v podobe bielych vlajok vo Washingtone D.C, ktorou si pripomenuli státisíce obetí Covidu-19.V talianskom Bergame na počesť obetí pandémie vysadili 850 stromov vlani na jar. Les predstavuje živý pamätník, ktorý je nielen spomienkou na mŕtvych, ale "symbolom bolesti celého národa".V Španielsku sa nachádza pamätník pred palácom Palacio de Cibeles v Madride. Dielo navrhol architekt Carlos Rubio Carvajal. Je to čierny oceľový kruh so zapáleným plameňom a mottom "Váš plameň v našich srdciach nikdy nezhasne". V Madride tiež na pamiatku obetiam vysadili "Les stratených objatí".Jedno z prvých diel vzniklo aj v Brazílii v roku 2020, tzv. Pamätník nekonečna je umelecké dielo pozostávajúce z 39 metrov dlhej zvlnenej ocele, do ktorej sú vyryté mená obetí.Ani jedno z týchto diel však nemá slúžiť ako inšpirácia pre umelcov a architektov, ktorí sa zapoja do súťaže.