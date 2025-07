Súťaž Slovak Press Photo spoznala svojich víťazov, účasť bola rekordná

1.7.2025 (SITA.sk) - Grand Prix aj jednotlivé súťažné kategórie 14. ročníka súťaže Slovak Press Photo spoznali svojich víťazov. Ako informovala riaditeľka súťaže Slovak Press Photo Jana Garvoldtová , päťčlenná medzinárodná porota hodnotila súťažné fotografie od 28. júna do 1. júla.Do súťaže sa zaregistroval rekordný počet fotografov, a to 205. Ide o najvyšší počet od jej vzniku. Zapojení fotografi sú zo štátov Vyšehradskej štvorky, aj z Ukrajiny. Víťazom Grand Prix 2025 sa stal Tomáš Baršváry s fotografiou zo série „Zo dňa na deň stredobodom“ , ide o fotografiu nazvanú LEV XIV.„Cenu Grand Prix 2025 sme udelili podľa aktuálnosti a závažnosti udalosti, ktorú fotografia zachytáva,“ okomentovala porota víťaznú snímku.

„Tento rok sme opäť otvorili kategóriu Krátke video, ktoré považujeme za ďalší dôležitý nástroj rozprávania svedectiev a príbehov prostredníctvom obrazu a zvuku. Rovnako sme po prvý krát otvorili Open call – Voda pre krajiny V4 a Ukrajinu a naše prekvapenie sa prihlásilo 89 fotografov čo nás veľmi teší a povzbudzuje. Porota v zložení Clément Saccomani, Magdalena Herrera a Jana Hojstričová vyberie do konca júla 15 autorov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania, mentoringu a v septembri workshopu," informovala Garvoldtová.Vernisáž spoločnej výstavy by sa mala konať 19. septembra 2025, výstava následne precestuje štáty V4 aj Ukrajinu. Open call – Voda sa realizuje vďaka finančnej podpore Vyšehradského fondu.„Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť aj v medzinárodných kategóriách," doplnila Garvoldtová.O víťazných fotografiách aktuálneho ročníka súťaže novinárskej fotografie rozhodovali predseda poroty Clément Saccomani (FR), fotograf a kurátor Tamás Révész (HU), fotograf Roman Vondrouš (ČR), fotograf a pedagóg Jindřich Štreit (ČR), fotograf Alexander Chekmenev (UA) a fotografka a pedagogička Jana Hojstričová (SR), ktorá je aj garantkou projektu.„Prišiel som takmer pred desiatimi rokmi, aby som sprevádzal zosnulého Stanleyho Greena na otvorení jednej z jeho posledných výstav, a už vtedy som bol mimoriadne a príjemne nadšený touto fotografickou scénou, rovnako talentovanou, ako zvedavou. O desať rokov neskôr sa moje nadšenie spája s istotou o kvalite, ambíciách a zrelosti fotografie vo východnej Európe a najmä na Slovensku. V našom súčasnom svete, rozpoltenom medzi falošnými správami a ilúziami umelej inteligencie, je nevyhnutné podporovať a povzbudzovať tvorbu fotografov, novinárov a tvorcov vizuálneho obsahu," uviedol predseda poroty 2025 Clément Saccomani.Ako ďalej dodal, je hrdý na to, že mohol čerpať z ich vízií, otázok a ich neustáleho záujmu o náš svet. Slovak Press Photo je podľa neho „fantastickým odrazovým mostíkom, ktorý umožňuje čo najväčšiemu počtu ľudí vidieť zdieľať tieto príbehy".Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 19. septembra 2025 o 17:00 v Bratislave. Organizátor súťaže prinajmenšom týždeň predtým zverejní mená všetkých finalistov.„Na následnej výstave vo verejnom priestranstve Hviezdoslavovho námestia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií v termíne 19. septembra 2025 až 19.októbra 2025," uviedla Garvoldtová. Fotografie i série fotografií hodnotili porotcovia v rámci deviatich kategórií, tento rok bolo medzinárodných kategórií päť, vrátane znovuotvorenej kategórie Krátke video.„Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka a po ukončení výstavy 14. ročníka Slovak Press Photo aj cenu diváka," dodala Garvoldtová.