Súťaž Vedec roka čaká na nominácie, ocenenia rozdajú vo viacerých kategóriách

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Štátne aj súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom môžu opäť nominovať najlepších vedcov Slovenska v súťaži Vedec roka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom informovalo vo svojom profile na sociálnej sieti.Návrhy na ocenenie prijímajú organizátori do 31. marca 2022. Vedcov a výskumníkov možno nominovať v kategóriách Vedec roka SR, Inovátor roka, Technológ roka, Osobnosť medzinárodnej spolupráce a tiež v kategórii Mladý vedecký pracovník, ktorá je určená pre vedcov do 35 rokov.Minulý rok bol titulom Vedec roka ocenený Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Cenu získal za svoje výsledky v oblasti fyziológie baktérií. Ocenili ho aj za objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.Mladou vedeckou pracovníčkou sa stala Katarína Kaľavská z Národného onkologického ústavu a Inovátorom roka Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. V kategórií Technológ roka zabodoval Marián Peciar zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). Titulom Osobnosť medzinárodnej spolupráce ocenili dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach Michala Cehlára.Ocenenie každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností. Súťaž sa koná od roku 1997.