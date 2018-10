Súťaž Vidiecka žena roka má svoje víťazky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košúty 12. októbra (TASR) – V rámci Svetového dňa vidieckych žien a konferencie s názvom Ženy do voza aj do koča sa v obci Košúty (okres Galanta) v piatok konal 17. ročník súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2018, ktorý už pozná svoje štyri víťazky.Ako uviedla jedna z organizátoriek Mária Behanovská z občianskeho združenia (OZ) Vidiecky parlament na Slovensku,Dodala, že víťazkami sa stala 69-ročná aktivistka Janka Fecková, 40-ročná politička Jana Šimová, 62-ročná podnikateľka Gabriela Čechovičová a 49-ročná remeselníčka Zuzana Tarinová. Europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá prevzala záštitu nad podujatím, ich pozvala do Štrasburgu.Fecková vedie už 36 rokov folklórny súbor Červená chustečka v Jaklovciach, zapojila do majoritnej spoločnosti v rámci folklóru rómske deti a mládež. Sústavne sa venuje aktivitám tretieho sektora a spolupracuje pri rozvoji cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, Poľskom, Českom a Rumunskom.Šimová je starostkou obce Liptovské Revúce, aktívne sa zúčastňovala na jej spoločenskom a politickom živote. Okrem iného sa zasadila o prestavbu materskej škôlky na desať bytových jednotiek pre udržanie mladých rodín na vidieku, ale aj o rekonštrukciu a čistenie riečnych korýt proti povodniam a mnoho iného.Čechovičová zmenila svoj život, vrátila sa z hlavného mesta na vidiek, začala sa venovať poľnohospodárstvu a spolupracuje v tomto smere s ľuďmi v obci Cífer. Kľúčovou plodinou, ktorú pestujú, spracovávajú a predávajú, je mak.Tarinová pečie a zdobí medovníky, vyučuje ich zdobenie na rôznych podujatiach, v školách aj v špeciálnych škôlkach. Bol jej udelený diplom Slovenského zväzu včelárov a iné ocenenia. Svoje remeslo predvádza v ľudovom kroji a venuje mu všetok svoj čas.Na podujatí sa návštevníci okrem výsledkov súťaže dozvedeli taktiež viac o projekte Vidiecka mládež v regióne, ktorý vychádza z neexistencie vidieckych mládežníckych parlamentov. Účelom projektu je zapájanie mladých ľudí do regionálnych politík a zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti na verejných politikách a stratégiách.OZ chce prostredníctvom projektu zmeniť postavenie mladých v rámci samospráv, ale tiež vytvárať diskusné skupiny, ktoré by riešili súčasnú situáciu na vidieku.Organizátori predstavili aj dostupnosť a kvalitu služieb na vidieku a pripravili prezentáciu príkladov z praxe, pričom ukázali, ako funguje spolupráca v rámci Miestnych akčných skupín (MAS) Stará Čierna Voda a Dudváh.