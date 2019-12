Súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína má za sebou 20. ročník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Michalovce 31. decembra (TASR) – Recesistická silvestrovská súťaž vo vystreľovaní zátok z fliaš šumivého vína sa v utorok konala v Michalovciach 20-krát. Zapojilo sa do nej 79 súťažiacich a najväčšou vzdialenosťou, do akej zátka doletela, bolo 24,95 metra. TASR o tom informovala Gabriela Kovtunová z organizačného odboru michalovského mestského úradu.Víťazným strelcom jubilejného ročníka netradičnej súťaže sa stal Ladislav Bujdoš. Jeho zátka predstihla druhú v poradí o 2,4 metra. Spomedzi 11 zúčastnených žien bola najšikovnejšou Viktória Doričová. Zátka z jej šumivého vína dopadla do vzdialenosti 21,25 metra.Rekordnou vzdialenosťou v 20-ročnej histórii súťaže, do akej vystrelená zátka doletela, bolo 31 metrov. Dosiahol ju Pavol Tóth v roku 2005.Podujatie vzniklo v záhradkárskej osade Topole, kde sa konalo prvých sedem ročníkov, na Námestí osloboditeľov v Michalovciach sa realizuje od roku 2007. Podľa organizátorov ide o slovenskú raritu.