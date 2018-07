Súťaže na trate rezort dopravy zváži až po zhodnotení tendrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júla (TASR) - Súťaže na prevádzku vlakov na ďalších železničných tratiach na Slovensku plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zvážiť až po tom, ako vyhodnotí aktuálne pripravované tendre na tri vlakové trasy. V uplynulých týždňoch totiž rezort dopravy zverejnil v európskom vestníku zámery, že chce v budúcom roku vyhlásiť tri súťaže na prevádzku vlakov, a to na trati zo Žiliny po Rajec, z Košíc po Moldavu nad Bodvou a z Bratislavy do Komárna.uviedli pre TASR z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Podľa rezortu dopravy pôjde o historicky prvé tendre na prevádzku verejnej osobnej vlakovej dopravy, keďže aj trať Bratislava - Komárno, kde momentálne jazdí súkromný dopravca RegioJet, bola v minulosti zadaná priamym zadaním.Zmluva spoločnosti RegioJet so štátom na tejto trati končí k decembru 2020 a rovnako k tomuto dátumu končí aj zmluva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na prevádzku vlakov na všetkých ostatných dotovaných tratiach na Slovensku.Podľa RegioJetu by preto mal rezort dopravy vybrať nového prevádzkovateľa dotovaných vlakov aj na týchto ostatných tratiach.konštatoval manažér PR a komunikácie spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj. Zároveň doplnil, že na trase Bratislava - Komárno jazdia vlaky RegioJet preto, lebo spoločnosť dokázala ponúknuť výhodnejšiu cenu a lepšie služby.Ministerstvo však reagovalo s tým, že na ostatných tratiach využije možnosť objednania dopravy priamym zadaním.uviedol rezort dopravy.