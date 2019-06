Súťažiaci v rámci akcie Do práce na bicykli najazdili vyše milióna km

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 18. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhodnotilo kampaň Do práce na bicykli, ktorej cieľom je vyzývať samosprávy aj zamestnávateľov, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy vo svojich mestách. Ako priblížila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, registrovaní súťažiaci v 99 mestách a obciach na Slovensku najazdili na bicykli 1.026.837 kilometrov. Spolu s kolegami, ktorí dochádzali pešo a verejnou dopravou, ušetrili 333 ton oxidu uhličitého v porovnaní s cestou autom.Kampaň Do práce na bicykli podľa hovorkyne aj v tomto roku zaznamenala rekordnú účasť. Prihlásených bolo 12.687 účastníkov v 3779 tímoch z 1405 spoločností, inštitúcií a firiem.poznamenal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Toto opatrenie má podľa jeho slov viesť k tomu, aby ľudia využívali bicykel ako štandardný dopravný prostriedok v čoraz väčšej miere.V kategórii aktívne samosprávy zvíťazilo mesto Martin. Druhé miesto získal Liptovský Mikuláš a tretia priečka v rebríčku samospráv patrí Trenčínu. V kategórii najaktívnejšia spoločnosť s najväčším počtom zapojených zamestnancov získala prvenstvo Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského so sídlom v Martine, na druhej priečke sa umiestnili Slovenské elektrárne a na treťom mieste Ministerstvo vnútra SR.Tohtoročnou novinkou kampane bola možnosť získať v rámci mobilnej aplikácie údaje o najviac využívaných trasách cyklistov na ceste do práce v jednotlivých slovenských mestách a obciach. Každá samospráva ich tak podľa Duckej bude môcť efektívne využiť pri projektovej príprave cyklistickej infraštruktúry na svojom území.Slávnostné vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli bolo spojené s vyhlásením národnej kampane Európsky týždeň mobility 2019.skonštatovala Ducká.