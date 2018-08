Suzuki, Mazda a Yamaha priznali nesprávne údaje o spotrebe a emisiách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 9. augusta (TASR) - Japonské automobilky Suzuki, Mazda a výrobca motoriek Yamaha sa priznali, že uvádzali nesprávne údaje o emisiách a spotrebe pri niektorých modeloch. Oznámilo to vo štvrtok japonské ministerstvo dopravy.Odhalilo tak najnovší škandál o falšovaní testov v japonskom automobilovom sektore po tom, ako sa v júni prevalilo, že automobilka Nissan klamala o emisiách a spotrebe paliva. Vláda následne nariadila výrobcom áut, aby skontrolovali tieto údaje.Rastúci počet automobiliek, ktoré zavádzali pri spotrebe a emisiách, poškodil obraz tohto odvetvia priemyslu v krajine známej vysokou kvalitou a efektivitou produktov.Suzuki, štvrtý najväčší výrobca automobilov v Japonsku, sa priznal k nesprávnym údajom o spotrebe paliva a emisiách na vzorke 6401 vozidiel, čo je takmer polovica z kontrolovaných áut od roku 2012 do roku 2018.povedal na tlačovej konferencii výkonný riaditeľ Tošhiro Suzuki.Automobilka ale zdôraznila, že sa nenašli žiadne významné odchýlky od skutočných hodnôt, navyše emisie spĺňajú normy, takže neplánuje žiadne zvolávanie áut.V prípade Mazdy ministerstvo zistilo, že 72 jej vozidiel, čo predstavuje 3,8 % testovaných áut, malo nesprávne výsledky, zatiaľ čo u Yamahy to bolo 2,1 % testovaných motocyklov.U väčšiny z ďalších 20 spoločností, ktoré požiadali o preskúmanie svojich údajov, neboli zistené žiadne nesprávne výsledky. Kontrola niektorých z nich sa však ešte neskončila.Automobilky čelia prísnejšiemu dohľadu po vypuknutí emisného škandálu nemeckého koncernu Volkswagen (VW) na jeseň 2015. VW namontoval do miliónov dieselových modelov softvér, ktorý pri testoch dokázal zamaskovať skutočné hodnoty škodlivých emisií oxidov dusíka. Tento softvér bol nainštalovaný až do 11 miliónov vozidiel.V júli tohto roku Nissan pripustil, že nesprávne meral emisie a spotrebu paliva pri 19 modeloch predávaných v Japonsku. Nissan sľúbilprípadu aaby sa podobná situácia už nikdy neopakovala. Automobilka všetky údaje znova skontrolovala a potvrdila, že vozidlá napriek nesprávnym číslam splnili japonské normy.