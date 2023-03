Švajčiar Odermatt ovládol obrovský slalom v Soldeu a prekonal rekord legendárneho Maiera

Prekonal hranicu 2000 bodov

18.3.2023 (SITA.sk) - Švajčiarsky reprezentant Marco Odermatt je nový rekordér v počte bodov získaných v jednej sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Doterajší rekord legendárneho Rakúšana Hermanna Maiera z roku 2000 je po sobote minulosťou. Maier pred viac ako dvoma dekádami nazbieral rovných 2000 bodov a Odermatt v sobotu túto métu pokoril zásluhou víťazstva v obrovskom slalome vo finále SP v andorrskom Soldeu."Som veľmi unavený. Dnes to nebolo ľahké, chcel som však prekonať hranicu 2000 bodov. Znamená to pre mňa veľa, aj keď sú to len čísla. Počas sezóny som sa na to snažil nemyslieť, aby som nebol pod ešte väčším tlakom, ale je to skvelé dostať sa cez túto métu," hovoril Odermatt do mikrofónu organizátorov po prekonaní Maierovho rekordu.Švajčiarom bol lídrom obráku už po prvom kole, viedol o 1,09 sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí bol Nór Alexander Steen Olsen o ďalšie tri stotiny za súperom z Francúzska. Steen Olsen v druhom kole vypadol a Pinturault stratil na konkurenciu.Odermatt síce mal "iba" druhú najlepšiu druhú jazdu, ale v súčte triumfoval o priepastných 2,11 sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, tretí skončil so stratou 2,29 sekundy Rakúšan Marco Schwarz. V hodnotení disciplíny napokon Odermatt triumfoval s náskokom 180 bodov pred Kristoffersenom, tretí skončil Slovinec Žan Kranjec o 376 bodov za Švajčiarom. V celkovom poradí má 22-ročný Odermatt na svojom konte už 2042 bodov. O 702 bodov menej má na svojom konte Aleksander Aamodt Kilde, ktorého v sobotu klasifikovali na nebodovanej 17. pozícii. Tretí je Kristoffersen už o 948 bodov za Švajčiarom.