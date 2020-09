Švajčiari budú v referende hlasovať o návrhu o občanoch Európskej únie a slobode pohybu

Iniciatíva na obmedzenie

Obmedzenie života a práce

26.9.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiari budú vo víkendovom referende hlasovať o opätovnom návrhu na obmedzenie počtu štátnych príslušníkov Európskej únie, ktorí majú povolené žiť a pracovať vo Švajčiarsku.Toto opatrenia presadzuje tamojšia populistická Švajčiarska ľudová strana. Tá požaduje, aby Švajčiari mali prednostný prístup k pracovným miestam a výhodám sociálneho systému.V referende končiacom sa v nedeľu musia voliči odpovedať aj na otázku, či podporujú tzv. iniciatívu na obmedzenie, ktorá požaduje, aby švajčiarske orgány a EÚ počas najbližších 12 mesiacov rokovali o ukončení dohody o slobode pohybu.Ak by dovtedy nenastala žiadna dohoda, mohli by Švajčiari jednostranne odstúpiť a zakázať akékoľvek budúce dohody o slobode pohybu.V podobnom referende v roku 2014 Švajčiari tesne hlasovali za obmedzenie prístupu občanov EÚ k životu a práci vo Švajčiarsku. Parlament to však neodsúhlasil a vôľu ľudu neaplikoval, predovšetkým pre obavy z následkov tohto kroku na švajčiarsku spoločnosť a podnikanie v krajine.Švajčiarsko organizuje referendá niekoľkokrát ročne, vďaka čomu môžu voliči priamo zasahovať do politiky.